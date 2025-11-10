Переговори

Війна з Росією рано чи пізно закінчиться за столом переговорів. Офіцер ЗСУ заявив, що в України наразі «немає сил і засобів» для повноцінної перемоги на полі бою.

Таку думку офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук заявив в ефірі «КИЇВ24».

Експерт пояснив, що будь-яка війна закінчується, коли одна зі сторін «не хоче і не може воювати». Проте з російсько-українською війною ситуація інша.

«Сьогодні ми не хочемо воювати, але ще можемо. Росіяни і хочуть, і можуть», — констатував Ткачук.

Через цю реальність, за словами офіцера, дипломатичний шлях є неминучим, попри бажання українців.

«Так чи інакше, хочемо цього чи не хочемо, це все закінчується за столом. Рано чи пізно це закінчиться якимось дипломатичним мирним треком», — зазначив він.

Ткачук додав, що це буде складне рішення, але його доведеться ухвалити.

«На жаль, ми мусимо визнати, що нам доведеться сідати за стіл з росіянами і щось підписувати разом з партнерами. Рано чи пізно це має статися і це станеться», — заявив офіцер.

Головною причиною такої неминучості він назвав поточний баланс сил, який не дозволяє Україні розраховувати на повну воєнну перемогу.

«Тому що на сьогоднішній момент у нас немає сил і засобів перемогти Росію повноцінно на полі бою», — підсумував Андрій Ткачук.

Нагадаємо, в Україні продовжують жваво обговорювати тему ймовірної мобілізації Росією своїх резервістів. За різними оцінками експертів, їхня кількість становить близько 2 мільйонів. Якщо певна частина потрапить до війська, то не виключено, що Україна буде вимушена відповідати дзеркально на такий «турборежим» російської мобілізації.