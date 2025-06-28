Як закінчити війну на умовах України: американський експерт назвав головні чинники

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Для завершення війни на умовах України країнам Заходу потрібно поєднувати економічний тиск на Росію, військову підтримку Києва та власну ідеологічну рішучість.

Таку думку висловив колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО, старший науковий співробітник Atlantic Council Ян Бжезінський в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, поступовий тиск на російську економіку не дає бажаного ефекту, оскільки держава-агресорка встигає адаптуватися та приготуватися до нових санкцій.

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«Потрібне повномасштабне й рішуче використання економічної сили. Мета — зупинити російську військову машину. Це в наших силах. Ми здатні запровадити справді жорсткі санкції проти тих, хто досі підтримує російські військові зусилля через торгівлю», — наголосив Бжезінський.

Окрім застосування жорстких економічних санкцій та значного посилення безпекової допомоги з боку Заходу, за словами американського експерта, потрібно активніше підтримувати тих, хто всередині Росії виступає проти війни та режиму.

«Це інформаційна боротьба, і ми повинні використовувати силу правди, щоб посилити опір війні в самому російському суспільстві», — зазначив він.

Бжезінський вважає, що важливим чинником могла б стати чітка перспектива членства України в НАТО. Це, за його словами, був би чіткий сигнал, що Україна більше не є сірою зоною для геополітичних маніпуляцій Путіна.

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«Путін, схоже, визнає лише силу — зокрема, дію статті 5 НАТО. Коли Україна залишається поза межами цієї гарантії, Захід мимоволі залишає простір для подальшого наступу Росії. Саме тому Захід має ухвалити стратегію, що поєднує економічний тиск, військову підтримку та ідеологічну рішучість, щоб зупинити Путіна та забезпечити перемогу України», — підсумував експерт.

Нагадаємо, напередодні, 27 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва прагне завершити «СВО» з «потрібним для себе результатом». Він також підкреслив, що держава-агресорка планує свій бюджет з огляду на досягнення цієї мети.