Війна
311
Як зараз відбувається мобілізація у росіян: аналіз експерта

Військовий аналітик Тарас Чмут пояснює, як Росія мобілізує людей грошима та обманом.

Тарас Чмут

Тарас Чмут

Військовий аналітик та очільник фонду “Повернись живим” Тарас Чмут прокоментував ситуацію з мобілізацією у Росії, зазначивши, що Кремль використовує як матеріальне, так і силове заохочення для залучення новобранців.

Про це Чмут розповів в інтервʼю “Української правди”.

“Росіяни купують і пакують. Вони купують людей грошима, а ті йдуть, знаючи, що скоріш за все не повернуться. Іншого шансу отримати такі кошти, вийти з кредитів, купити житло, роздати борги, придбати автомобіль чи ще щось у них не буде. І вони йдуть, бо їхнє життя нічого не вартує”, – пояснив Чмут.

За його словами, водночас Кремль мобілізує людей і силою, використовуючи обіцянки, обман та затягування процесу.

“Вони мають свої 30 тисяч на місяць – інколи менше, інколи більше. Маючи 140 мільйонів населення, де плюс-мінус 10 мільйонів нічого не вартують, можна собі таке дозволяти”, – додав аналітик.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав черговий указ про призов громадян на військову службу 2026 року.

