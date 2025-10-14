Як збивають російські "Шахеди": експерт розкрив тактику ЗСУ та нові хитрощі ворога

Шахеди / © tsn.ua

Сили оборони України застосовують три ключові методи для боротьби з російськими «Шахедами», використовуючи як прості технологічні рішення, так і авіацію. Проте росіяни почали начиняти свої дрони уламками, що створює додаткові ризики.

Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний.

За словами експерта, перший і найбільш простий з технологічної точки зору метод – це мобільні вогневі групи. Йдеться про джипи, оснащені кулеметами, які можуть швидко переміщатися та влаштовувати засідки на шляху слідування дронів.

Другий, відносно новий спосіб — це зенітні дрони-перехоплювачі. Однак цей метод має свої проблеми.

«Для того, щоби запускати ці дрони, треба в тій місцевості точно знати, де знаходяться російські „Шахеди“, — зазначає Нарожний, вказуючи на нестачу локальних радарів для ефективного наведення.

Третій, і один з найбільш ефективних методів, — це залучення авіації. Як розповів експерт, для перехоплення «Шахедів» використовуються всі наявні радянські літаки, такі як МіГ-29 та Су-27. Але найцікавіше, що до полювання долучають навіть навчальні літаки Як-52 та вертольоти.

«Така авіація здатна наздогнати „Шахед“ і знищити його. Тому Україні важливо розвивати саме цей напрямок боротьби», — наголосив Павло Нарожний.

Нова загроза: «Шахеди» з уламками

Водночас експерт попередив, що Росія постійно вдосконалює свої дрони, створюючи нові загрози. Останнім часом окупанти почали начиняти «Шахеди» уламками.

«Робиться це в першу чергу для знищення людей на землі, щоб при влучанні було набагато більше ушкоджень. А вже вторинна ця проблема — це саме під час збиття. Якщо ці уламки розлетяться в повітрі, якщо вони потраплять у двигун або у вертоліт, то вони можуть завдати доволі серйозну шкоду самому літальному апарату», — підсумував Нарожний.

Нагадаємо, бійці 116-ї механізованої бригади попередили українців про смертельну небезпеку, яка може залишатися на землі після російських дронових атак.

Йдеться про гранати уповільненої дії, що мають вигляд металевої трубки та можуть вибухнути не лише за таймером, а й при зміні кута нахилу, перетворюючись на міну-пастку. Військові категорично заборонили торкатися таких предметів і закликали у разі їх виявлення негайно відходити на безпечну відстань та повідомляти екстрені служби.