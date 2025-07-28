Як змінилася ситуація на Сумському напрямку після звільнення Кіндратівки - пояснили у ДПСУ

ЗСУ

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Російські війська не припиняють спроб прорватися вглиб Сумської області, однак Сили оборони України ефективно стримують ворога на лінії фронту.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

«Будь-які дії — і оборонні, і контрнаступальні — не дають ворогу просуватися вглиб нашої країни. Це добре видно зараз по лінії кордону, по Юнаківській і Хотінській громадах, де ворог не припиняє спроб просунутися вглиб Сумщини», — наголосив він.

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За словами Демченка, підрозділи ЗСУ, ДПСУ та інші складові Сил оборони України докладають максимум зусиль для стабілізації ситуації в регіоні. Завдяки їхній скоординованій роботі, противнику не вдається просунутися далі.

Крім того, речник зауважив, що після звільнення населеного пункту Кіндратівка у прикордонній зоні зафіксовано зменшення атак з боку росіян на позиції прикордонників.

«Такої активності, як це було на початку дій, які противник почав у межах Сумщини, зараз уже немає», — підкреслив Демченко.

Нагадаємо, що на Сумщині залишається складна, але контрольована ситуація. Українські війська продовжують стримувати ворога на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Сили оборони зупинили дев’ять штурмових дій російської армії.

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