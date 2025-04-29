- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1094
- Час на прочитання
- 2 хв
Як змінилася ситуація в ЗСУ після приходу Сирського: військовий розповів
Військовий медик пояснив, як зміну командування відчули самі бійці.
Після призначення Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ в армії змінилися не лише підходи до командування, а й внутрішні механізми. Зокрема, стало майже неможливо змінити підрозділ служби за власним бажанням.
Про це заявив військовий медик і медичний менеджер Гліб Бітюков в інтерв’ю «Свобода Live».
«Коли змінився Залужний, багато хто боявся, що почнеться щось погане. Але насправді нічого кардинального не сталося. Так, Сирський — інший, але я не можу його оцінювати, бо не знаю його особисто», — зазначив він.
На думку медика, найбільша зміна після ротації командування — це те, що майже повністю припинилася практика добровільних переводів між бойовими підрозділами.
«Це була єдина річ, яка дозволяла якось розвивати армію. Тепер — практично неможливо перевестися», — каже Бітюков.
За його словами, раніше військовослужбовці могли переходити до більш ефективних, мотивованих частин, але нині це стало винятком.
Військовий підкреслює, що нині більшість рішень щодо переведень відбуваються централізовано — згідно з наказами, які не враховують потреб конкретних частин чи бажань бійців.
«Треба 150 людей — взяли зі списку підрозділу 150 людей і перевели. Все. Ніхто не питає, кому це справді потрібно», — підсумовує медик.
Нагадаємо, 8 лютого 2024 року стало відомо, що президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського. Сирський має успішний досвід захисту, він провів Київську оборонну операцію і має успішний досвід наступу – Харківська визвольна операція.