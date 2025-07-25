Як зміниться фронт за 50 днів Трампа: над якими містами нависла путінська загроза

Наступ Росії. / © ТСН

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У період 50 днів, які дав для укладення миру президент США Дональд Трамп, найбільш загрозлива буде ситуація на кількох напрямках фронту. Найнебезпечнішою ділянкою стане Покровсько-Мирноградська агломерація.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю «Главреду».

З його слів, на Покровсько-Мирноградській агломерації армія РФ досягає часткових успіхів. Зараз загарбники намагаються йти на оточення Покровська.

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«Також є загроза виходу військ противника на межі південно-західної частини Донецької області. Вони рухаються вздовж річки Вовча та траси на Запоріжжі", - пояснив Жданов.

Станом на зараз війська РФ повністю захопили Богатир. Там, каже експерт, є виступ, де сходяться три кордони Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Саме туди рухається окупаційна армія, аби «захопити цей шматок за два місяці».

Жданов висловив сумніви щодо успіхів росіян в Харківській області.

«Хоча противник зробив там третій плацдарм, щоб рухатися назустріч з трьох сторін: з Вовчанська, Куп'янська та Мілово для створення великої буферної зони від Вовчанська до Куп'янська. Йдеться саме про Харківську область, не Харків. Мільйонне місто росіянам не взяти. Харків по периметру більше 100 км – такий фронт війська РФ у житті не потягнуть, ув'язнуть геть-чисто", - наголосив експерт.

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Окупанти намагаються оточити на північному сході Лиманський, а на півдні - Покровський оперативні напрямки. Загарбники рухаються вздовж адміністративного кордону Донеччини, намагаючись обійти Слов'янськ і Краматорськ, адже розуміють, що ці міста їм не взяти.

«Вони намагаються зробити великий обхід. Але у нас є Лиманський оперативний напрямок – один із найстійкіших по обороноздатності. Щодо півдня, то росіянам так і не вдається вийти на Костянтинівку. У Часовому Яру вони здулися. На Краматорському напрямку вони вже так сильно не тиснуть», - зауважив Жданов.

Експерт наголошує: зараз основний фокус уваги окупантів змістився на обхід Покровська та взяття міста у півкільце, щоб ЗСУ вийшли звідти. Вже після цього ворог би міг просунутися на північ, вздовж адміністративного кордону Донецької області, щоб оточити Краматорськ.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, наразі окупаційна армія РФ не просувається на фронті та не має серйозних проривів. Натомість окупанти роблять військово-інформаційні операції. З його слів, ситуація на Сумському напрямку покращилася. Наразі для росіян, каже президент, умовний успіх – це Дніпровська область, «бо вони з цього можуть робити інформаційні перемоги».

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Зауважимо, Естонія вважає, що момент істини, зміна в оборонній війні в Україні може настати протягом 50-денного ультиматуму Дональда Трампа, який він висунув Москві для укладення миру. Тепер Заходу не залишається нічого іншого, як надати Україні наступальну зброю, за допомогою якої вона зможе домогтися візуальних успіхів у війні.

Нагадаємо, минулого тижня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, мовляв, дуже розчарований диктатором Володимиром Путіним, а тому дав Росії новий дедлайн. З його слів, якщо РФ не укладе з Україною угоду за 50 днів, він накладе вторинні санкції, які вдарять по бюджету країни-агресорки.

Дата публікації 15:58, 24.07.25 Кількість переглядів 31 Тисячі людей залишилися без помешкань! Ворог скинув авіабомби на Харків