Як зміниться війна після 20 квітня: ексречник Генштаба ЗСУ назвав головний сценарій

Закінчення війни до 20 квітня експерти вважають нереалістичним сценарієм. / © ТСН

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На тлі того, що керівництво США все ще припускає завершення гарячої фази війни до 20 квітня (Великдень — Ред.), а Росія при цьому щодобово атакує Україну, колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua назвав іншу можливу дату спаду темпів бойових дій.

«Ключовий фактор, який впливає на тривалість, інтенсивність бойових дій — це ресурси. Нам відомо, що на поточний рік у росіян ресурси є», — каже Владислав Селезньов.

Він впевнений, що майже ніякі вимоги Заходу не вплинуть на Путіна та пояснює свої розрахунки: «Свого часу керівник Центра протидії дезинформації Андрій Коваленко казав, що ресурси є і на 2026. Звісно, що вони вихолащуються. Чи будуть ресурси на другу половину 2026 та на 2027 рік — питання дуже дискусійне. Особливо, якщо ворог буде так незграбно та бездумно витрачати ті ресурси, які нині він має. Тому нам сподіватись на 20 квітня мабуть не варто».

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Військовий аналітик пропонує згадати передвиборчу риторику Дональда Трампа, коли останній казав про 24 години, потім було сказано про 100 діб (цей термін спливає наприкінці квітня).

«Але Путін зневажає всі заяви Трампа. Путін розуміє свою силу і те, якими ресурсами він володіє. Тим більше, не так інтенсивно, але ворожа армія має просування. Зупинити війну і постати перед питанням, що пояснити російському народу, чому задачі не були реалізовані?», — задається питанням Селезньов.

Де може зосередитись ворог найближчим часом

На думку експерта, російська армія може продовжити активізуватись не тільки на Донеччині.

«Зверніть увагу, ворог зараз активізував свої дії в напрямку Запоріжжя. Російська армія атакує досить активно, шукає слабкі місця в нашій обороні. Атакує саме там, де знаходить такі місця. Але казати про те, що активні дії будуть саме на півдні Запорізької області я б не ризикнув», — каже Селезньов.

Та резюмує: «Скоріш за все, буде тактика тисячі мілких порізів. Але пріоритет у ворога — встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною».

Раніше повідомлялось про те, що Зеленський відверто відповів, чому Україна погодилась на припинення вогню.

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