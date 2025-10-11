Як змінити динаміку війни: американський дипломат назвав найкращий та найгірший сценарії

Війна в Україні / Ілюстративнезображення / © Associated Press

Блокування фінансового сектору Росії у поєднанні з репараційним кредитом значно зміцнять позиції України у війні, а щоб це реалізувати потрібно більше політичної волі та солідарності від європейських країн.

Таку думку висловив колишній посол США в ОБСЄ Майк Карпентер в ефірі «Еспресо».

Найсприятливіший сценарій: повне економічне «удушення» РФ

На думку Майка Карпентера, найсприятливіший сценарій для України є цілком досяжним, хоча й вимагатиме від Заходу більшої політичної волі та єдності. Він передбачає спільні дії Європи та США, спрямовані на посилення економічного тиску на Російську Федерацію.

Такий сценарій охоплює кілька ключових кроків:

Повне припинення європейських закупівель російських енергоносіїв (нафти та газу). Відмова США від імпорту російського ядерного палива. Запровадження вторинних санкцій проти основних покупців російської нафти. Повне блокування російського фінансового сектору. Надання Україні репараційного кредиту.

«Найсприятливіший сценарій подальшого розвитку війни полягає в тому, що Європа разом із певною участю США діятиме спільно, щоб посилити тиск на економіку РФ. У поєднанні з репараційним кредитом такі кроки могли б значно зміцнити позиції України у протистоянні з Росією. Це могло б змінити динаміку війни», — зауважив Майк Карпентер.

Дипломат вважає, що за таких обставин «аура непереможності Путіна» почне руйнуватися. Це дозволить Україні перейти в наступ та поступово відновити контроль над усіма окупованими територіями.

Найгірший сценарій: зима як зброя

Карпентер також окреслив і найбільш негативний варіант розвитку подій, проте назвав його малоймовірним. Цей сценарій пов’язаний із подальшими ударами Росії по критично важливій інфраструктурі України взимку.

За його словами, найгірший сценарій міг би стати реальністю, якби Україні бракувало технологічних засобів для захисту своїх електростанцій, енергомережі та газотранспортної системи. Це могло б призвести до того, що «Україна могла б опинитися в холоді й темряві в розпал зими, що змусило б частину цивільного населення виїхати за кордон і могло б спровокувати нову хвилю біженців». Однак, дипломат висловив упевненість, що Україна здатна подолати ці виклики.

«Втім, я вважаю такий сценарій малоймовірним. Україна, найімовірніше, зможе раціонально розподілити енергетичні потужності між регіонами та зменшити ризик масштабних відключень. За умови подальшої підтримки з боку Заходу країна здолає прийдешню зиму, хоча вона, безперечно, буде дуже складною,» — резюмував Карпентер.

Отже, найгірший варіант можна попередити завдяки наданню додаткової допомоги у сфері протиповітряної оборони та підтримці з боку західних партнерів.

