Як змусити Путіна до миру: аналітик назвав єдину дієву тактику проти Кремля

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія не змогла досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Це стало можливим виключно завдяки стійкості Сил оборони України та жорсткому силовому тиску на агресора.

Про це в коментарі «24 Каналу» заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За словами експерта, історія війни доводить: Москва погоджується на компроміси лише тоді, коли зазнає болючих поразок або відчуває реальну загрозу.

Реклама

«Глобально вони мають перевагу лише тоді, коли їх бояться. Як тільки Захід завдасть їм удар по зубах, як тільки ми б’ємо у саме серце Росії, вона починає сипатися», — наголосив Жмайло.

Як приклад він навів кілька ключових моментів.

За його словами, Росія погодилася на зернову угоду, лише після того, як Україна почала методично знищувати кораблі Чорноморського флоту та відганяти їх до Новоросійська дронами ГУР і СБУ.

Обмін полоненими розблокували лише після успішної операції ЗСУ в Курській області, коли в полон потрапили кадирівці та російські строковики.

Реклама

А розмови про енергетичне перемир’я в західній пресі з’явилися на тлі системних ударів по російській нафтопереробці.

Жмайло підкреслив, що Росія панічно боїться прямого застосування американської сили, пам’ятаючи досвід інших конфліктів, зокрема у Венесуелі. Саме тиск адміністрації США змушує Кремль коригувати свої плани.

Однак, на думку аналітика, Захід іноді припускається помилки, намагаючись дати Путіну можливість «зберегти обличчя».

«На жаль, американці ведуться на це. Якщо не дати їй (Росії — ред.) це зробити, ми пам’ятаємо, що відбувалося після невдалих „маленьких переможних воєн“ — перша і друга чеченські кампанії викликали багато збурення у суспільстві, і ми пам’ятаємо, в якому становищі була Росія у 1990 роках», — зазначив експерт.

Реклама

Чому не можна віддавати території

Окремо Жмайло застеріг від ідеї територіальних поступок в обмін на мир. Окуповані території на сході — це не просто земля, це складний пояс фортифікаційних споруд та висот.

Втрата контролю над ними або офіційна згода на їх передачу ворогу може мати катастрофічні наслідки.

«Україна не може віддати окуповані території, бо їхня здача дозволить Росії почати нові наступальні дії вглиб України», — пояснив фахівець.

Відступ з нинішніх рубежів означатиме перехід бойових дій на простіший рельєф, що дасть російським військам тактичну перевагу для подальшого просування. Якщо ж Вашингтон продемонструє стійкість і припинить тиснути на Київ щодо поступок, Росія буде змушена відступити від своїх ультиматумів.

Реклама

Нагадаємо, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що для позбавлення Росії можливості проводити масштабні наступальні операції Сили оборони України мають знищувати близько 50 тисяч окупантів щомісяця.

За його словами, нині РФ мобілізує приблизно 40 тисяч військових на місяць і перекриває свої втрати, однак досягнення такого рівня ліквідацій створить для Кремля критичний дефіцит живої сили та змусить іти на непопулярні рішення щодо мобілізації.