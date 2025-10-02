Як ЗСУ хитрощами збили російські літак Су-34 та вертоліт Мі-8: деталі від Bild

Російський бомбардувальник Су-34 / © Associated Press

Реклама

Українські військові провели кілька успішних операцій проти російської авіації, застосувавши нестандартні тактики. Йдеться про збиття в кінці вересня ворожого бомбардувальника Су-34 та вертольота Мі-8.

Про це повідомляє Bild.

Так, 25 вересня у Запорізькій області українські сили протиповітряної оборони знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-34. За інформацією видання, захисники України використали для цього комплекс Patriot, який росіяни напередодні вважали знищеним.

Реклама

Насправді ж українці виставили муляж Patriot, а справжній комплекс перебував у засідці. Літак, вважаючи небо безпечним, вийшов на завдання та був уражений ракетою.

Російські джерела повідомили, що один пілот загинув, а другий вижив.

Ще одна успішна атака відбулася 29 вересня у Донецькій області, де українські сили вперше знищили російський вертоліт Мі-8 дроном-камікадзе. Розвідка заздалегідь відстежила маршрути російських пілотів та кілька днів поспіль запускала безпілотники у зону їхніх польотів. Того дня український дрон зустрів ворожий вертоліт у повітрі та зміг його збити.

Військовий оглядач видання Юліан Рьопке підкреслює: ці приклади демонструють, що навіть за значної переваги Росії в повітрі Україна здатна завдавати відчутних ударів, використовуючи креативні підходи та нову тактику.

Реклама

Нагадаємо, 25 вересня на Запорізькому напрямку Повітряні сили ЗСУ збили російський Су-34, який атакував керованими авіабомбами обласний центр.

А 29 вересня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» повідомив, що українські захисники знищили російський вертоліт Мі-8 за допомогою FPV-дрона. Момент ураження зняли на відео.