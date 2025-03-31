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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Як ЗСУ стримують наступ на Покровському напрямку: деталі від Сирського

Українські військові зміцнюють оборону на Покровському напрямку, стримуючи ворога та покращуючи свої позиції.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський

На Покровського напрямку бійцям ЗСУ частково вдалося виконати завдання з утримання оборонних рубежів та стабілізації обстановки.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Генерал зазначив, що головними завданнями Сил оборони України залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація ситуації на загрозливих напрямках.

«Завдяки прийнятим управлінським рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема, що стосується Покровського напрямку», — поінформував Сирський.

Він вказав, що там, в операційній зоні оперативно-тактичного угруповання «Донецьк», російська армія зосереджує основні наступальні зусилля, але вона фактично буксує на місці.

Водночас, українські захисники там, де це можливо, застосовують тактику активної оборони. На деяких ділянках фронту ЗСУ просуваються вперед, покращують тактичне становище, відновлюють десятки позицій, сковують значні сили противника.

Нагадаємо, у середині березня поновився наступ російських військ на Покровському напрямку. Радіоперехоплення та дані розвідки свідчать про нарощування ворожих сил у районі Селидового та створення запасів боєприпасів.

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