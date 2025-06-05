Як зупинити російські бомбардувальники та позбавити РФ стратегічної авіації: експерт відповів

Українські атаки по російським НПЗ

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Щоб позбавити російську стратегічну авіацію можливості завдавати ракетних ударів по Україні, варто атакувати не лише аеродроми, а й нафтопереробні заводи, які постачають авіаційне паливо.

Про це розповів льотчик, інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан у інтерв’ю Telegraf UA.

Російські бомбардувальники, такі як Ту-95, Ту-160 та Ту-22М3, «споживають» величезні обсяги авіаційного гасу. Наприклад, один Ту-95 за один виліт витрачає цілу залізничну цистерну палива (55 тонн), а Ту-160 — три.

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«Якби знищували ось ці нафтопереробні заводи, можна було б посадити всю російську (авіацію, — Ред.). Не знищити, але не дати можливості їй літати. І тоді б на нас ракети повітряного базування не летіли б», — заявив Світан.

У Росії лише близько десятка підприємств виробляють авіаційний гас. Їхнє знищення паралізувало б стратегічну авіацію, яка зараз обстрілює Україну крилатими ракетами.

Водночас Світан підкреслив, що через відсутність ударів по російських НПЗ ворог має достатньо пального для військової кампанії літа 2025 року, тоді як українські нафтопереробні потужності вже зруйновані.

Нагадаємо, в Воронезькій області РФ підірвали залізницю.

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