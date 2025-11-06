Як зупинити ворога: військовий назвав єдиний спосіб

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Єдиний спосіб стабілізувати ситуацію на фронті — збільшення особового складу в рази.

Про це заявив начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, російські війська мають значну чисельну перевагу і постійно кидають у бій нові сили.

«У них просто необмежена, безлімітна кількість піхоти, яку вони кидають на наші позиції. У нас людей немає. Тому наразі ми не можемо повністю запобігти цій ситуації», — зазначив військовий.

Попри перевагу противника, українські сили ефективно використовують розвідувальні дрони.

«Ми бачимо все за допомогою наших дронів. І дрони, і піхота проводять якісні зачистки там, де ворог намагається закріпитися», — розповів Ящишин.

Для цього створено зведену батальйонно-тактичну групу, до складу якої входять досвідчені бійці з різних підрозділів. Вони діють точково, відпрацьовуючи інфільтрації противника на місцях.

Процес зачисток триває постійно — ворог знову намагається зайняти позиції, які напередодні вдалося звільнити.

«Ми зачистили сьогодні — завтра вони знову прийшли. Це процес постійний, інакше бути не може», — пояснив військовий.

На думку Ящишина, збільшення кількості військових підрозділів, спостережних пунктів і позицій є єдиним шляхом зупинити ворога.

«Тільки суттєве підкріплення особовим складом дозволить стабілізувати фронт. Інакше ми лише реагуватимемо на чергові інфільтрації», — підсумував він.

Ситуація на передовій залишається динамічною. Попри чисельну перевагу ворога, українські військові демонструють високу мобільність, координацію дій і здатність контролювати ситуацію за допомогою технологій. Проте ключовим фактором залишається людський ресурс, без якого втримати позиції надовго неможливо.

Нагадаємо, Путін підписав закон про цілорічний призов до армії РФ. Мобілізація триватиме від 1 січня до 31 грудня — без перерв.