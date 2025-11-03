Як зупинити СЗЧ в армії: Ігор Луценко пропонує крок, який може змінити систему

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Військовослужбовець ЗСУ та журналіст Ігор Луценко висловив ідею, яка, на його думку, може допомогти зменшити кількість випадків самовільного залишення військової частини (СЗЧ) серед українських бійців.

Про це Луценко написав у Facebook.

За його словами, найближчими днями Генеральна прокуратура оприлюднить нову статистику дезертирств і СЗЧ — зазвичай це відбувається до 7 числа кожного місяця. Він нагадав, що у вересні кількість таких випадків перевищила 19 тисяч, і це лише офіційні дані.

“Левова частка СЗЧ відбувається через те, що боєць не може перевестися до іншої військової частини, де він потрібен командирам. Навіть з’явилася практика “переведення через СЗЧ” — сумний діагноз нашій правовій системі”, — зазначив військовий.

Що пропонує Ігор Луценко

Військовий пропонує спростити процедуру переведення між підрозділами, особливо для тих, хто відслужив понад рік і має бойовий досвід.

“Якщо людина воювала більше року, вона має право перевестися до іншої бойової частини — за умови, що там її готові прийняти. Зараз це можливо лише формально, а на практиці — майже ні. Через це і трапляється СЗЧ”, — наголосив він.

Луценко вважає, що така система переведень має стати автоматичною, зокрема в рамках реформи “Армія+”, яку зараз обговорюють у Міністерстві оборони.

Мета — підвищення ефективності бойових підрозділів

На думку військовослужбовця, подібні зміни дозволять зберегти мотивацію військових і посилити боєздатні частини.

“Є підрозділи, які працюють суперефективно, але відчувають нестачу людей. Є інші — формально існують, але не виконують завдань. Переведення дозволить підштовхнути процеси оздоровлення у війську”, — пояснив він.

Луценко підсумував, що кожне швидке переведення — це потенційно врятована від СЗЧ людина, і закликав депутатів, урядовців та військове керівництво долучитися до обговорення реформи.

Нагадаємо, в Україні стрімко зросла кількість кримінальних справ щодо СЗЧ. Йдеться про цифру, близьку до 300 тисяч. Це майже уп’ятеро більше, ніж торік.