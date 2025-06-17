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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
390
Час на прочитання
1 хв

Яка головна проблема в підготовці Європи до війни з РФ: у 3 ОШБР вказали на недолік

Жорін заявив, що у нього «мало оптимізму» щодо готовності європейських країн до війни.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Максим Жорін

Максим Жорін

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін відреагував на новину, що лікарні деяких країн Європи готують до війни.

Про це він написав у Telegram.

На його думку, європейським країнам варто було би почати з належної уваги до власних армій, які не мають досвіду сучасної війни. Зокрема, з підготовки та переозброєння, відповідно до вимог часу. Не менш актуальною Жорін називає ідеологічну та інформаційну роботу з населенням Європи, «яке навряд поки взагалі усвідомлює загрози».

«Вʼяла реакція на події в світі та якісь поодинокі безпекові ініціативи — це явно не те, що дозволить захистити держави в майбутньому. А захищатись доведеться», — підсумував офіцер.

Раніше Жорін поділився думкою, чи прорве РФ північний кордон України під час навчань у Білорусі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
390
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