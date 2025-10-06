Яка користь від ракет Tomahawk: в ISW назвали можливості для ЗСУ

Ракета Tomahawk / © Getty Images

Завдяки американським крилатим ракетам Tomahawk Збройні сили України зможуть суттєво знизити бойову спроможність російської армії на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, українські сили вже здатні здійснювати далекобійні удари безпілотниками по значній частині території Росії. Водночас ефективність таких атак обмежується невеликим корисним навантаженням дронів, яке не дозволяє знищувати спеціалізовані стратегічні об’єкти.

На думку експертів ISW, цю проблему могли б розв’язати ракети Tomahawk. Фахівці зазначають, що у радіусі дії модифікації ракети з дальністю 2500 км перебуває щонайменше 1945 російських військових цілей, а версія з дальністю ураження до 1600 км охоплює приблизно 1655 об’єктів.

Аналітики припускають, що застосування Tomahawk із потужнішою бойовою частиною дало б можливість українським військам завдати суттєвих пошкоджень або навіть знищити ключові військові об’єкти в глибині російської території.

«Такими об’єктами можуть бути завод із виробництва дронів Shahed в Єлабузі, Республіка Татарстан, або авіабаза „Енгельс-2“ у Саратовській області, звідки Росія піднімає стратегічні бомбардувальники для ударів крилатими ракетами по Україні», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, хоча США і розгладшають передавання Україні ракет Tomahawk, остаточного рішення не ухвалено. Своєю чергою президент Росії Володимир Путін пригрозив «руйнуванням» відносин зі США через можливе передавання Україні Tomahawk. Диктатор заявив, що Москва «належним чином» відреагує, якщо Вашингтон ухвалить таке рішення.