Яка насправді ситуація в Куп’янську: військовий розповів

Ситуація в Куп’янську стабілізована, проте залишається напруженою через дії російських ДРГ.

ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України проводять успішні стабілізаційні заходи на околицях Куп’янська, однак стикаються з новою хитрістю ворога. Російські диверсійно-розвідувальні групи, користуючись присутністю цивільного населення, перевдягаються у звичайний одяг, щоб просочитися до міста.

Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За його словами, на північно-західних околицях міста, куди раніше проникали ДРГ противника, ситуацію вдалося стабілізувати.

«Станом на сьогодні бойовий порядок ущільнено, ситуація стабілізована. Присутність ДРГ до району населеного пункту Московка (Мирне) не фіксується», — зазначив він.

Водночас, за словами Федоренка, на північних околицях рух противника залишається. Окупанти вдаються до підступної тактики, щоб проникнути до міста.

«У звʼязку з тим, що цивільне населення залишається в місті, противник перевдягається в цивільне, в український піксель, і просочується до міста», — розповів командир.

Він пояснив, що такі диверсійні групи мають кілька цілей: виявити позиції Сил оборони, спробувати завдати удару по логістиці, а також зайти в тил для створення пропагандистських фото з російським прапором для інформаційного тиску.

Незважаючи на спроби ворога, Юрій Федоренко категорично спростував будь-які російські фейки про нібито контроль над містом.

«На поточний момент противник не контролює жодну вулицю чи квартал у місті Купʼянськ. Сили оборони перебувають у достатньо позитивному середовищі, яке має дати можливості закрити вхід до Купʼянська… та провести роботи щодо зачищення ворога, який маскується, і його ДРГ», — підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони відбили масштабний механізований штурм російських військ на Добропільському напрямку, де ворог кинув у бій колони бронетехніки, мотоциклістів і піхоту з п’яти бригад, намагаючись прорватися до села Шахове.

Вирішальну роль у відбитті атаки відіграли ракетні системи HIMARS, які у взаємодії з FPV-дронами 82-ї десантної бригади та іншими вогневими засобами знищили десятки одиниць ворожої техніки. Попри велику інтенсивність бою, прорвати українську лінію оборони окупантам не вдалося.

