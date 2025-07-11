Яка саме зброя США негайно потрібна Україні, крім Patriot: пояснення Залужного

Валерій Залужний / © Валерій Залужний / Telegram

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США сьогодні володіють значними запасами застарілих або готових до утилізації ракет, передавання яких Україні могло б стати дієвим рішенням на тлі атак РФ.

Про це пише посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний у своїй колонці на «Українській правді».

«Сполучені Штати Америки залишаються країною фактично необмежених можливостей та з найбільш розвиненою економікою. США сьогодні володіють значними запасами застарілих або готових до утилізації ракет, передавання яких Україні могла б стати дієвим рішенням. Це озброєння не потребує додаткових бюджетних витрат на утилізацію, а для України є життєво необхідним», — вважає Залужний.

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Він також наводить дані: наприклад, на кінець 2023 року в США виготовлено понад 170 000 ракет Hellfire різноманітних модифікацій. Значна частина цих боєприпасів випущена ще в 1998–2018 роках, а строк їхньої експлуатації зазвичай становить 20–25 років, після чого вони потребують офіційного списання або утилізації.

«Крім того, в рамках багаторічної програми Пентагону здійснюється поступовий перехід на нову систему JAGM, яка витісняє Hellfire виробничо й операційно. А отже, значна частина застарілого озброєння буде утилізована або передана іншим країнам-союзникам», — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам доведеться знову відправити Україні зброю, щоб вона могла захищатися від російських ударів. Трамп також, за даними ЗМІ, пообіцяв Зеленському відправити 10 ракет для Patriot.

Тим часом Міноборони США почало постачати Україні нові партії зброї. У Пентагоні заявили, що це робиться за вказівкою Трампа, але які «додаткові оборонні озброєння» отримає Київ, не уточнюють.

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Зазначимо, відбивати удари російських балістичних і гіперзвукових ракет — до останніх відносять авіаційний ракетний комплекс «Кинджал» — з того американського озброєння, що має ЗСУ, може лише ЗРК Patriot з ракетами-перехоплювачами нового покоління PAC-3.

Ці протиракети коштують дорого — від 2 до 3 млн доларів за штуку.