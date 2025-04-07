Яка ситуація на Куп'янському напрямку: у ЗСУ розповіли

Фронт / © ТСН.ua

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Ворог продовжує штурми на Куп'янському напрямку. Окупанти намагаються накопичитися.

Про це військовослужбовець 77 бригади ЗСУ Віктор Петрович сказав в ефірі “КИЇВ24”.

Впродовж останніх днів противник активно намагається накопичити сили. Армія РФ здійснює спроби штурмових дій і прагне прорвати оборонні позиції ЗСУ.

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Так, вчора, 6 квітня, окупанти за підтримки бронетехніки намагалися просунутись уперед. Проте завдяки злагодженим діям українських військових ці спроби були зупинені.

“За останні 10 днів ворог постійно намагається знайти слабину і накопичитися. Після невдалого масованого штурму 27 березня росіяни намагаються накопичити бронетехніку та особовий склад, імовірно, готуючись до нових атак”, — відзначив Петрович.

Раніше у DeepState повідомили, де є просування ворога.