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- Війна
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Яка ситуація на Куп'янському напрямку: у ЗСУ розповіли
Росіяни застосовують бронетехніку, щоб просуватися, але їм це не вдається.
Ворог продовжує штурми на Куп'янському напрямку. Окупанти намагаються накопичитися.
Про це військовослужбовець 77 бригади ЗСУ Віктор Петрович сказав в ефірі “КИЇВ24”.
Впродовж останніх днів противник активно намагається накопичити сили. Армія РФ здійснює спроби штурмових дій і прагне прорвати оборонні позиції ЗСУ.
Так, вчора, 6 квітня, окупанти за підтримки бронетехніки намагалися просунутись уперед. Проте завдяки злагодженим діям українських військових ці спроби були зупинені.
“За останні 10 днів ворог постійно намагається знайти слабину і накопичитися. Після невдалого масованого штурму 27 березня росіяни намагаються накопичити бронетехніку та особовий склад, імовірно, готуючись до нових атак”, — відзначив Петрович.
Раніше у DeepState повідомили, де є просування ворога.