Яка ситуація на Вовчанському напрямку: у ЗСУ відповіли

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

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На Вовчанському напрямку ворог проводить ротації та освіжає особовий склад для проведення своїх штурмів. Але про масштабні дії не йдеться, якщо порівнювати з тим, що відбувалося у січні.

Про це в ефірі “Ми Україна” розповів "Чорнило", пресофіцер бригади "Форпост"

“Росіяни шукають слабкі місця, шукають лазівки, де можна далі застосувати ще більше техніки і досягнути більших результатів”, — відзвітував “Чорнило”.

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Військовий також прокоментував збільшення там особового складу ворога.

“Можливо, це закінчення Курської операції, але так, у них проводяться ротації, у них стає дещо свіжіший особовий склад для проведення цих штурмів”, — завершив він.

Раніше йшлося про те, що окупанти фактично захопили Розлив. Ворог контролює близько 90% села.