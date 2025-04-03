ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

Яка ситуація на Вовчанському напрямку: у ЗСУ відповіли

Ситуація залишається непростою.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуація на фронті

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

На Вовчанському напрямку ворог проводить ротації та освіжає особовий склад для проведення своїх штурмів. Але про масштабні дії не йдеться, якщо порівнювати з тим, що відбувалося у січні.

Про це в ефірі “Ми Україна” розповів "Чорнило", пресофіцер бригади "Форпост"

“Росіяни шукають слабкі місця, шукають лазівки, де можна далі застосувати ще більше техніки і досягнути більших результатів”, — відзвітував “Чорнило”.

Військовий також прокоментував збільшення там особового складу ворога.

“Можливо, це закінчення Курської операції, але так, у них проводяться ротації, у них стає дещо свіжіший особовий склад для проведення цих штурмів”, — завершив він.

Раніше йшлося про те, що окупанти фактично захопили Розлив. Ворог контролює близько 90% села.

Дата публікації
Кількість переглядів
244
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie