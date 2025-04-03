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- Війна
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Яка ситуація на Вовчанському напрямку: у ЗСУ відповіли
Ситуація залишається непростою.
На Вовчанському напрямку ворог проводить ротації та освіжає особовий склад для проведення своїх штурмів. Але про масштабні дії не йдеться, якщо порівнювати з тим, що відбувалося у січні.
Про це в ефірі “Ми Україна” розповів "Чорнило", пресофіцер бригади "Форпост"
“Росіяни шукають слабкі місця, шукають лазівки, де можна далі застосувати ще більше техніки і досягнути більших результатів”, — відзвітував “Чорнило”.
Військовий також прокоментував збільшення там особового складу ворога.
“Можливо, це закінчення Курської операції, але так, у них проводяться ротації, у них стає дещо свіжіший особовий склад для проведення цих штурмів”, — завершив він.
Раніше йшлося про те, що окупанти фактично захопили Розлив. Ворог контролює близько 90% села.