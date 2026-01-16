Яка ситуація в Гуляйполі: DeepState повідомив про втрату позицій і просування Росії

ЗСУ на фронті / © СБУ

Росіяни продовжують активні штурмові дії в межах міста Гуляйполе Запорізької області. Ворог поступово «поглинає» населений пункт, розширюючи зону свого контролю та змушуючи українських захисників відступати на нові рубежі.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Згідно з останніми оновленнями карти бойових дій, зона окупації в межах міста суттєво збільшилася. Аналітики зазначають, що російські війська вже тривалий час фіксувалися на окремих ділянках, постійно намагаючись закріпитися.

Ситуація в Гуляйполі / © t.me/DeepStateUA

«В останньому оновленні всі могли побачити суттєве збільшення червоної зони в місті, де вже давно фіксувалися кацапи, весь час пробували закріпитися і з часом їх кількість в цій частині стала переважаючою, що змусило бійців Сил Оборони залишити позиції», — зазначили аналітики.

Аналітики зазначають, що наразі найзапекліші зіткнення тривають у західній частині Гуляйполя. Ситуація ускладнюється тим, що класичної лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) там фактично не існує.

«Бої за місто тривають в західній частині населеного пункту, де також постійно фіксується противник», — наголосили в Deep State.

Динаміка боїв є вкрай високою через постійну інфільтрацію ворожої піхоти.

Нагадаємо, зимові погодні умови не зупиняють бойові дії на фронті, хоча й ускладнюють їх для обох сторін. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, російські війська намагаються використовувати тумани, снігопади та темний час доби для просування вперед, зокрема із залученням бронетехніки, особливо на Покровському напрямку.

Водночас Сили оборони України ефективно зривають ці спроби, зокрема завдяки роботі операторів БпЛА, які не дозволяють ворогу наблизитися до українських позицій.