Що отримає Північна Корея, відправляючи ще більше солдатів до Росії

Володимир Путін та Кім Чен Ин. / © Associated Press

Реклама

Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії найближчими тижнями, щоб підтримати її у війні проти України.

Про це повідомляють аналітики на тлі візиту делегації високопоставлених північнокорейських військових до Москви, який відбувся у понеділок, передає DW.

Минулого місяця голова Ради безпеки РФ Сергій Шойгу відвідав Пхеньян і, за даними російських ЗМІ, досяг домовленості з Кім Чен Ином про направлення ще 6000 військових інженерів і робітників до Курської області. Цей регіон межує з Україною та використовується Росією як тилова база для логістики ы бойових операцій.

Реклама

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила цю інформацію, зазначивши, що Північна Корея вже передала Росії понад 10 мільйонів артилерійських снарядів і ракет. Натомість Пхеньян отримав доступ до економічної допомоги й передових російських технологій.

Солдати та символізм

Аналітики припускають, що Північна Корея може надалі збільшити чисельність персоналу — не лише для допомоги на фронті, а й для робіт з відновлення інфраструктури на окупованих територіях. Як пояснив колишній дипломат і співробітник південнокорейської розвідки Ра Чон Йіль, північнокорейські війська мають досвід у відбудові — саме для таких завдань їх часто залучають у самій КНДР.

Тим часом у Пхеньяні активно використовується пропагандистський складник. У понеділок державні медіа показали Кіма, який встановлює прапор КНДР на труну з останками загиблих. Хоча на відео видно лише шість трун, західна розвідка припускає, що втрати північнокорейських військових під час участі у війні вже сягнули близько 6000 з приблизно 11000 направлених.

У суботу Кім також з’явився на спільному культурному заході з представниками Росії у Пхеньяні, присвяченому річниці підписання військового пакту між двома країнами. Лідера КНДР показали зі сльозами на очах, що, ймовірно, стало частиною емоційного посилу до громадян перед відправленням нових сил.

Реклама

Стратегічні вигоди та внутрішній ефект

На думку Якова Зінберга, професора міжнародних відносин токійського Університету Кокушикан, обидві країни отримують вигоду від союзу. Росія — додаткову робочу силу та солдатів без ризику мобілізаційного вибуху в мегаполісах, як-от Москва чи Санкт-Петербург, а КНДР — доступ до ресурсів і впливу.

“Відправлення 6000 північнокорейських солдатів дозволяє росіянам вважати, що їм не загрожує нова хвиля мобілізації. Це знімає напруженість у великих містах і допомагає режиму Путіна утримувати контроль”, — пояснює Зінберг.

Що Північна Корея отримує в обмін на підтримку Росії

На думку розвідки, Кремль уже віддячив Пхеньяну за допомогу у війні проти України — постачанням пального, продовольства, а також доступом до сучасних військових технологій. Для Північної Кореї, яка перебуває під жорсткими санкціями ООН через свою ядерну програму, це надзвичайно вигідно.

Ще однією перевагою для режиму Кім Чен Ина є зміцнення свого міжнародного статусу. Союз із ядерною державою, що входить до Ради Безпеки ООН, дає Пхеньяну не лише символічну легітимність, а й додаткові важелі в переговорах із Китаєм – давнім торговим і політичним покровителем.

Реклама

“Їм подобається статус, який дає дружба з Росією”, — зазначає Яків Зінберг, професор міжнародних відносин токійського Університету Кокушикан.

За його словами, Північна Корея, ймовірно, не обмежиться нинішньою участю у війні, а й після її завершення продовжить підтримку Росії, надаючи робочу силу чи іншу допомогу в обмін на ресурси, які дозволять утримувати авторитарний режим на плаву.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея може розгорнути свої війська на фронті в Україні вже в липні або серпні 2025 року. Така участь КНДР може посилити здатність Росії проводити наступальні дії на кількох напрямках одночасно.