Війна
1296
2 хв

Що відбувається на Покровському напрямку: у DeepState показали карту (фото)

РФ закріплюється у Покровську і намагається відрізати Мирноград.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Ситуація в районі Покровська залишається критичною. За наявною інформацією, російські війська продовжують накопичення і поступове поглинання міста попри постійне вогневе ураження українськими силами.

Про це повідомляє DeepState.

Поглинання Покровська

Як пояснюють у DeepState, ворог здійснює постійну фіксацію та ураження в усьому населеному пункті. Окупанти вже контролюють місцевість усередині міста, активно облаштовують позиції та контролюють логістичні шляхи для просочування.

Ключову роль у протидії окупантам відіграють пілоти дронів, які завдають постійних ударів по силах противника. Однак як зазначається, ця робота не вирішує головної проблеми: блокування російських військ на південних околицях, щоб унеможливити їхнє просочування до міста.

Ситуація в районі Покровська / © t.me/DeepStateUA

Ситуація в районі Покровська / © t.me/DeepStateUA

Загроза для Мирнограда

Одночасно з цим ворог намагається взяти під контроль місцевість між Покровськом і Гришиним, здійснюючи спроби прорватися до останнього. Ця ділянка є ключовою для логістики до Покровська, і тут активно тривають фізичні зачистки спеціальними групами. Однак з огляду на закріплення російських військ можливість блокування просочування ворога, власне, втрачена.

«Ситуація залишається критичною. І якщо в контексті Покровська ми говоримо про поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від „зовнішнього“ світу, і його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там…» — підсумували у DeepState.

Нагадаємо, російські війська перекидають додаткові сили й засоби на Покровсько-Мирноградський напрямок, оскільки він є пріоритетним для Кремля. Головна мета противника — взяти під контроль міську агломерацію, щоб відкрити собі шлях для подальшого наступу на Слов’янськ і Краматорськ.

Якщо Росія захопить Покровськ і Костянтинівку, це створить плацдарм для подальшого просування на північ — до Краматорська і Слов’янська. Такий крок вона оцінює як одну з найважливіших оперативних перемог Кремля після захоплення Авдіївки 2024 року.

