На фронті — ера дронів / © Pixabay

Реклама

Військові ЗСУ змушені швидко адаптуватися до нових загроз на фронті, які спричинені технологічними змінами. Останньою такою загрозою є дрони.

Про це пише Forbes.

Хоча контрбатарейна стрільба, як і раніше, залишається актуальною, у багатьох випадках гаубиці вже замінюються безпілотниками.

Реклама

«FPV-дрони — і квадрокоптери, і планери — часто виявляються точнішими і швидшими за артилерію. Якісний дрон — найефективніший спосіб знищити артилерійську систему», — сказав командир підрозділу БПЛА «Тайфун» Нацгвардії України з позивним «Майкл».

Україна досягла великих успіхів у контрбатарейній боротьбі. Гармати, що відкрили вогонь, можна засікти за допомогою контрбатарейних радарів, таких як американський AN/TPQ-36 Firefinder, що відстежують траєкторію снаряда і обчислюють вихідну точку. Крім того, активно впроваджуються й акустичні датчики нового покоління.

Нагадаємо, війна в Україні набуває нових технологічних рис. Росія почала використовувати БпЛА, з’єднані з оператором тонким оптоволоконним кабелем. Наразі росіяни мають перевагу у виробництві та застосуванні дронів на оптоволокні, але Україна намагається збільшити їх виробництво.

Крім того, незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування щодо України визнала атаки армії РФ дронами по цивільному населенню в Херсонській області злочинами проти людяності у вигляді вбивств.

Реклама

Як йдеться в доповіді, медичні автомобілі, які мають особливий захист згідно з міжнародним гуманітарним правом, також ставали мішенню російських дронів — через це деякі потерпілі не отримували допомоги та помирали.