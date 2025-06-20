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- Війна
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Яка зброя змінює перебіг війни та чому це стало головним болем для ЗСУ — розбір Forbes
Різноманітні безпілотники, які наразі застосовують армії України та Росії, не дозволяють вести традиційні бойові дії.
Військові ЗСУ змушені швидко адаптуватися до нових загроз на фронті, які спричинені технологічними змінами. Останньою такою загрозою є дрони.
Про це пише Forbes.
Хоча контрбатарейна стрільба, як і раніше, залишається актуальною, у багатьох випадках гаубиці вже замінюються безпілотниками.
«FPV-дрони — і квадрокоптери, і планери — часто виявляються точнішими і швидшими за артилерію. Якісний дрон — найефективніший спосіб знищити артилерійську систему», — сказав командир підрозділу БПЛА «Тайфун» Нацгвардії України з позивним «Майкл».
Україна досягла великих успіхів у контрбатарейній боротьбі. Гармати, що відкрили вогонь, можна засікти за допомогою контрбатарейних радарів, таких як американський AN/TPQ-36 Firefinder, що відстежують траєкторію снаряда і обчислюють вихідну точку. Крім того, активно впроваджуються й акустичні датчики нового покоління.
Нагадаємо, війна в Україні набуває нових технологічних рис. Росія почала використовувати БпЛА, з’єднані з оператором тонким оптоволоконним кабелем. Наразі росіяни мають перевагу у виробництві та застосуванні дронів на оптоволокні, але Україна намагається збільшити їх виробництво.
Крім того, незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування щодо України визнала атаки армії РФ дронами по цивільному населенню в Херсонській області злочинами проти людяності у вигляді вбивств.
Як йдеться в доповіді, медичні автомобілі, які мають особливий захист згідно з міжнародним гуманітарним правом, також ставали мішенню російських дронів — через це деякі потерпілі не отримували допомоги та помирали.