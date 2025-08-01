Яке місто на Донбасі стає метою російського наступу: генерал Кривонос пояснив

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Російських окупантів цікавить не стільки забезпечення водою населення на окупованій частині Донеччини, а щоб підприємства, які відновили роботу і працюють на користь РФ, мали воду для технічного забезпечення своїх виробничих процесів.

Про це в етері Еспресо розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

«Вся наша увага прикута до Покровського напрямку. На мій погляд, як військового, найголовніший напрямок ворожих дій — Костянтинівка та Слов’янськ. А головне завдання росіян — провести Костянтинівсько-Слов’янську наступальну операцію з метою повного захоплення Слов’янська і далі взяття під контроль водного каналу Дніпро — Донбас (штучний водотік, що сполучає одні з найбільших річок України — Дніпро та Сіверський Донець, — ред.). Бо найбільша проблема, яка є зараз на території Донбасу, — відсутність системного постачання води», — зауважив Сергій Кривонос.

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За його словами, попри те, що росіяни свого часу побудували водогін з річки Дон на Донбас, але більшість грошей, яка була виділена на будівництво, вкрадена, відповідно, це абсолютно не вирішило проблему щодо забезпечення водою. Мешканці окупованого Донецька розповідають, що вода надається протягом декількох годин один раз на три доби.

«Російських окупантів цікавить не стільки забезпечення водою мирного населення, а щоб підприємства, які відновили роботу і працюють на користь РФ, мали воду для технічного забезпечення своїх виробничих процесів. Тому найбільша проблема, яку противник хоче вирішити, — проблема води. І ця проблема може бути вирішена тільки на Слов’янському напрямку», — зауважив генерал.

За його словами, ті дії, які здійснює ворог і на Покровському, і на Куп’янському напрямках, — достатньо важливі, але, основна увага з часом буде притягнута до Лимансько-Слов’янського та Костянтинівсько-Слов’янського напрямків. Противник докладе максимум зусиль, аби взяти цю ситуацію під контроль.

Нагадаємо, окупанти на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська. Захоплення цього стратегічного міста може дозволити РФ встановити контроль над усією Донецькою областю — територією, на яку Путін претендує як на частину своїх максималістських планів.

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Зі слів українських солдатів, росіяни застосовують тактику, що нагадує німців часів Другої світової війни: виявляють слабкі місця в логістиці, а потім перерізають їх. Цей акцент на логістиці призвів до запеклих боїв, які зараз розгораються навколо Добропілля, як у Покровську на півдні, так і в Костянтинівці на сході.