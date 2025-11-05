Яке одне рішення Трампа може вплинути на бажання Путіна вести війну далі: деталі від Sky News

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Україна вже кілька тижнів інтенсивно лобіює у США постачання крилатих ракет великої дальності Tomahawk. Американські урядовці дійшли висновку, що це не матиме негативного впливу на їхні власні запаси. Наразі залишається лише політичне рішення за президентом Дональдом Трампом.

Чи може американський лідер помилятися, не надаючи Україні цю зброю, оцінили у Sky News.

Військовий кореспондент видання Майкл Кларк вважає, що, схоже, сам президент США охолодив надії на те, що це станеться найближчим часом. Днями на борту літака Air Force One на запитання журналіста, чи розглядає він можливість надання Tomahawk для ЗСУ, він відповів: “Ні, не дуже”.

Реклама

Майкл Кларк наголошує: Трамп переконаний, що він не помиляється в цьому. Втім, Росія явно “стурбована” цими ракетами. Особливо їх турбує “дальність і точність” Tomahawk.

“Якби американці були готові надати Україні достатню кількість Tomahawk, а під «достатньою» я маю на увазі 200 або щось таке, щоб українці могли дійсно атакувати нафтопереробні потужності та військові цілі Росії. На мою думку, це змінило б думку Росії про продовження війни в наступному році”, - наголосив експерт.

З його слів, саме страх перед таким результатом змусив “фюрера” РФ Володимира Путіна нещодавно зателефонувати Трампу, щоб поки що вмовити його відмовитися від цієї ідеї. Втім, Україна має гарний замінник цих американських ракет - “Фламінго”.

Кларк каже, що не вірить у те, що Трамп змінить свою думку, і підозрює, що той намагається вийти з війни.

Реклама

Кларк каже, що якщо Київ зможе посилити свої виробничі потужності з виробництва ракет «Фламінго», то вони зможуть «виконати ту роботу, яку зараз, на їхню думку, можуть виконати Tomahawk.

Нагадаємо, Пентагон схвалив постачання Tomahawk Україні. За даними трьох американських та європейських офіційних осіб, Міноборони США офіційно поінформувало Білий дім: постачання ракет «Томагавк» Україні не підірве запаси США.

Втім, Дональд Трамп заявив, що наразі не має наміру передавати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk.

Тим часом президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву про далекобійну зброю США. За його словами, цей крок стане вирішальним тиском на Росію, який має доповнюватися жорсткими економічними обмеженнями.