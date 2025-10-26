- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 627
- Час на прочитання
- 1 хв
Яке завдання поставив Путін своїм військам: чи варто очікувати закінчення війни
Диктатор не змінив своїх цілей у війні проти України.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що ЗС РФ повинні продовжувати спеціальну військову операцію (СВО) відповідно до планів Генштабу.
Його слова цитують пропагандисти.
«Командувачам необхідно продовжити виконання спеціальної військової операції відповідно до задуму, розробленого Генеральним штабом Збройних сил», — сказав диктатор.
Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що переговори про закінчення війни в Україні неможливі через низку факторів.
Крім того, зі слів Буданова, РФ битиме по енергоструктурі України, щоб залякати населення.