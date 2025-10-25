Які гарантії безпеки потрібні Україні для миру з Росією: експерт відповів

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс вважає, що лише реальні гарантії безпеки можуть стати основою для легітимного врегулювання війни.

Про це він написав у колонці для Bloomberg.

За словами колишнього головнокомандувача НАТО, Україна має отримати гарантії, що російський Чорноморський флот більше не зможе блокувати її торгові шляхи. Особливо це стосується експорту зерна та добрив через порти Одеси, Румунії та Болгарії.

Ставрідіс пропонує постійну присутність ВМС НАТО у регіоні — кілька фрегатів, есмінців, тральщиків і морських патрульних літаків дальньої дії.

Він наголошує, що в повітрі Україні потрібна безпольотна зона, яку могли б забезпечувати літаки НАТО спільно з українськими ВПС. Базою для координації може стати Рамштайн у Німеччині, де перебуватимуть близько 50 літаків альянсу.

Наступальний компонент, за його словами, мають складати ракети дальньої дії «Томагавк», які створять серйозний стримувальний фактор для Росії.

Гарантії безпеки на суходолі, вважає Ставрідіс, можуть бути забезпечені «коаліцією охочих» — близько 10 тисяч військових із країн НАТО, зокрема Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Швеції. Вони можуть діяти під єдиним командуванням у межах місії ЄС уздовж нового українсько-російського кордону.

Серед ключових пунктів — постійне постачання зброї, боєприпасів, артилерії, танків і засобів кіберзахисту. На думку аналітика, лише комплексна допомога дозволить Україні мати «реальне відчуття безпеки», необхідне для миру.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі підтвердив, що члени «коаліції охочих» вже розробляють конкретні плани гарантій безпеки для України на випадок припинення вогню.

Нагадаємо, австрійський військовий експерт, генерал у відставці Геральд Карнер заявив, що російський літній наступ зазнав повного провалу. За його словами, армії РФ не вдалося виконати жодне з головних завдань кампанії — зокрема, захопити Куп’янськ, Слов’янськ і Краматорськ.

Експерт наголосив, що війна набуває дедалі більш статичного характеру, а Україна, попри складну ситуацію, продовжує відвойовувати окремі території та завдавати ударів по військовій інфраструктурі Росії. Він також зазначив, що російська економіка переживає серйозні труднощі, а нестача людей для мобілізації може змусити Кремль замислитися про реальні переговори.