- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Які наразі графіки відключення світла у Києві - подробиці
У Києві наразі діють погодинні графіки відключення електроенергії через пошкодження енергооб’єктів.
Унаслідок обстрілу з боку Росії на критичну інфраструктуру України, «Укренерго» запроваджує екстрені графіки обмеження споживання електроенергії у багатьох регіонах країни.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Пошкодження, завдані енергооб’єктам, виявилися значними, що спричинило дефіцит потужності та потребу терміново стабілізувати роботу об’єднаної енергосистеми.
Група 1: 1.1 та 1.2
05:00–07:30, 14:00–18:30
Група 2: 2.1 та 2.2
05:00–07:00, 14:00–21:00
Група 3: 3.1 та 3.2
07:30–13:00, 18:00–21:00
Група 4: 4.1 та 4.2
07:30–14:30, 18:00–21:00
Група 5: 5.1 та 5.2
10:00–14:30
Група 6: 6.1 та 6.2
12:30–18:30.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 8 листопада Росія завдала масованого удару по всім регіонам України.