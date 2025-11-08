ТСН у соціальних мережах

Війна
202
1 хв

Які наразі графіки відключення світла у Києві - подробиці

У Києві наразі діють погодинні графіки відключення електроенергії через пошкодження енергооб’єктів.

Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Унаслідок обстрілу з боку Росії на критичну інфраструктуру України, «Укренерго» запроваджує екстрені графіки обмеження споживання електроенергії у багатьох регіонах країни.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Пошкодження, завдані енергооб’єктам, виявилися значними, що спричинило дефіцит потужності та потребу терміново стабілізувати роботу об’єднаної енергосистеми.

Група 1: 1.1 та 1.2

05:00–07:30, 14:00–18:30

Група 2: 2.1 та 2.2

05:00–07:00, 14:00–21:00

Група 3: 3.1 та 3.2

07:30–13:00, 18:00–21:00

Група 4: 4.1 та 4.2

07:30–14:30, 18:00–21:00

Група 5: 5.1 та 5.2

10:00–14:30

Група 6: 6.1 та 6.2

12:30–18:30.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 8 листопада Росія завдала масованого удару по всім регіонам України.

