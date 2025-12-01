ТСН у соціальних мережах

Які області планує захопити РФ, якщо їй “подарувати” Донбас: Портников відповів

Віталій Портников вважає, що Росія не зупиниться, якщо їй “подарувати” окуповані території України.

Марія Бойко
Віталій Портников

Український публіцист Віталій Портников вважає, що після того, як США визнають Донбас та Крим «російськими», у РФ на цьому не зупиняться.

Про це він сказав в інтерв’ю на ютуб-каналі «Кулуари Забєліної».

Портников зауважив, що росіяни не зупиняться після повної окупації Донбасу і воюватимуть доти, поки зможуть.

«Сьогодні ви визнаєте чотири області, а завтра російська армія окупує Харківську, Дніпропетровську і Полтавську. Вони (США — ред.) і це визнають. Не потрібне визнання України, тому що України скоро не буде. Не буде України, не буде проблеми. Це є логіка. І вона з точки зору агресії абсолютно правильна», — сказав публіцист.

Нагадаємо, Віталій Портников вважає, що російський диктатор Путін не планує погоджувати на мирну угоду та закінчення війни проти України.

