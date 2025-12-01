Які області планує захопити РФ, якщо їй “подарувати” Донбас: Портников відповів

Віталій Портников

Український публіцист Віталій Портников вважає, що після того, як США визнають Донбас та Крим «російськими», у РФ на цьому не зупиняться.

Про це він сказав в інтерв’ю на ютуб-каналі «Кулуари Забєліної».

Портников зауважив, що росіяни не зупиняться після повної окупації Донбасу і воюватимуть доти, поки зможуть.

«Сьогодні ви визнаєте чотири області, а завтра російська армія окупує Харківську, Дніпропетровську і Полтавську. Вони (США — ред.) і це визнають. Не потрібне визнання України, тому що України скоро не буде. Не буде України, не буде проблеми. Це є логіка. І вона з точки зору агресії абсолютно правильна», — сказав публіцист.

