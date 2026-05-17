Атака дронів на Москву 17 травня показала слабкі місця російської протиповітряної оборони.

Про це розповів в етері «Київ24» президент Всеукраїнської авіаційної організації «Асоціація приватних пілотів та власників літаків» Геннадій Хазан.

«Велика територія Росії не є перевагою для оборони. Навпаки, чим більше об’єктів треба прикривати, тим більше „дір“ з’являється в системі ППО. РФ змушена розтягувати свої системи між фронтом, військовими об’єктами та містами, тому українські дрони дедалі частіше долітають до цілей», — сказав він.

У ніч проти 17 травня відбулась наймасштабніша дронова атака на Москву і Підмосковʼя від моменту початку російсько-української війни.

Атаки підтвердив президент Володимир Зеленський. Їх здійснили СБУ разом з іншими підрозділами.

У Підмосковʼї під ударом перебувала Солнєчногорська наливна станція — там пожежа. Також атакований завод МКБ «Радуга» в Дубні, де виробляють крилаті ракети.

Крім цього, дрони атакували Московський НПЗ. Мер Москви Собянін заявляє, що біля його прохідної постраждала зміна будівельників.

Міноборони РФ стверджує, що вночі російська армія нібито збила 556 дронів над низкою регіонів. За даними московської влади, в місті поранені 12 осіб.

