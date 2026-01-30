Атака на Росію / © ТСН.ua

Удари по нафтопереробних заводах на території Росії не надто допомагають Силам оборони здобути перемогу у війні, тому варто зосередитися на важливіших цілях.

Таку думку висловив політолог-міжнародник Іван Лозовий в коментарі «Київ 24».

За його словами, у Росії досить багато НПЗ і такими ударами можна завдати шкоди щонайбільше 15% нафтопереробної промисловості держави-агресорки.

«Набагато важливіше те, що ми почали тільки минулого року робити — бити по інфраструктурі експорту сирої нафти з Росії. Це критично важливий дохід до російського бюджету, який фінансує російську армію», — наголосив Лозовий.

Також експерт вважає, що пріоритетними цілями для далекобійних ударів Сил оборони повинні бути військові склади, логістичні хаби та штаби ФСБ, оскільки саме такий підхід дозволить ефективно виснажити ресурси агресора.

«Давайте зосередимося на тому, що дає серйозний ефект», — сказав він.

Нагадаємо, раніше авіаексперт Валерій Романенко заявив, що удари українських ракет «Фламінго» по підприємствах ВПК на території Росії можуть мати накопичувальний ефект і впливати на цілі галузі промисловості.