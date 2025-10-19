Які українські дрони переписують правила війни

Безпілотник / © Getty Images

Рік тому ідея запуску невеликих квадрокоптерів для збиття ворожих ударних і розвідувальних дронів здавалася фантастикою. Нині ця тактика стала ключовою у протиповітряній обороні України, пропонуючи дешевий і ефективний спосіб захисту від масових атак безпілотників.

Українські інженери перетворили звичайні квадрокоптери у недорогі перехоплювачі.

«Україна дедалі активніше використовує дешеві безпілотники-перехоплювачі для знищення російських ударних дронів. Під час одного з нещодавніх масованих обстрілів вони збили понад 150 безпілотників», — зазначають журналісти.

Наразі Україна прагне налагодити виробництво до 1000 таких перехоплювачів щодня.

Вартість таких пристроїв — від 2 до 6 тисяч доларів, що значно дешевше за ракету для систем ППО вартістю близько мільйона доларів.

Раніше військовий повідомив, що для розвідки українських позицій росіяни почали застосовувати спеціальним чином обладнані оптоволоконні дрони. За його даними, на такі безпілотники ворог встановлює цифрові камери, максимально великі батареї та мінімальний заряд вибухівки. Ці дрони дозволяють вести розвідку на дуже низьких висотах та досить точно виявляти цілі.