Які варіанти розвитку подій на кордоні України: мапи та пояснення від The Times

Президент США Дональд Трамп запропонував президентові України Володимиру Зеленському ідею обміну територіями для досягнення припинення вогню з Росією. Проте поки не зрозуміло, що саме має на увазі Трамп, і Зеленський чітко відмовляється приймати будь-яку угоду, яка вимагатиме від України відмовитися від своїх земель.

Про це пише The Times.

“Українці не віддадуть свою землю окупантам”, — наголосив Президент України у вихідні.

Території у центрі переговорів

Припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. / © The Times

Окрім Криму, анексованого Росією 2014 року, у потенційних домовленостях можуть бути задіяні ще чотири області: Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон. Ці регіони залишаються ареною бойових дій і територіальних суперечок.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф, у своїх коментарях, уникає чітких назв цих областей, що свідчить про складність і делікатність ситуації.

Позиція Європи: стабільність за нинішньою лінією фронту

Росія отримує територію до лінії фронту та всю Луганську та Донецьку області. / © The Times

Більшість європейських країн наполягають, що будь-яке припинення вогню має базуватися на існуючій лінії фронту довжиною близько 680 миль, яка зберігається майже без змін після контрнаступу України 2022 року.

Проте російські війська продовжують наступальні дії, зокрема, у напрямку міста Покровськ, що загрожує ускладнити логістику української армії.

Ціна Путіна: Донбас або війна продовжиться

Варіант 3: Росія отримує всі Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. / © The Times

Донбас, що включає Донецьку та Луганську області, залишається центром бойових дій з 2014 року. Україна контролює частину Донецька, але Луганськ практично втрачено.

За повідомленнями, Путін вимагає весь Донбас в обмін на припинення вогню, що означало б відмову України від укріплених позицій і можливе загострення ситуації.

Територіальні поступки: що може вимагати Росія?

Варіант 4: Росія отримує всю Луганську, Донецьку та Запорізьку області. Україна зберігає за собою території вздовж узбережжя Чорного моря. / © The Times

2022 року Путін офіційно анексував Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. При цьому російські війська ніколи повністю не контролювали Запоріжжя, а північ Херсона був звільнений під час українського контрнаступу.

Втім, у разі переговорів Росія може вимагати подальші територіальні поступки від Києва, прагнучи закріпити контроль над усіма чотирма областями.

Ідея Трампа: “обмін землею”

Президент США неодноразово підкреслював, що майбутня угода про припинення вогню включатиме “обмін територіями”.

Він стверджує, що Росія окупувала цінні “морські об’єкти”, які він прагне повернути Україні частково в обмін на інші території, зокрема Донбас.

Однак експерти вважають, що такі угоди малоймовірні, адже одним із початкових мотивів вторгнення Росії було встановлення сухопутного коридору до Криму через контроль над Херсоном.

Раніше у США заявили, що під час переговорів будуть поступки, якими не ніхто не буде задоволений.