Які втрати росіян на фронті 6 квітня — Генштаб розкрив дані
За минулу добу Сили оборони України ліквідували 940 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 304 490 осіб.
Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 304 490 (+940)
танків — 11 841
бойових броньованих машин — 24 360
артилерійських систем — 39 497
РСЗВ — 1 719
засобів ППО — 1 338
літаків — 435
гелікоптерів — 350
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 221 396 (+1 953)
крилатих ракет — 4 517
кораблів/катерів — 33
підводних човнів — 2
автомобільної техніки та автоцистерн — 87 614 (+259)
спеціальної техніки — 4 112
Раніше головком Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 480 кв. км території у двох областях України.
Аналітики зазначають, що російські війська продовжують нести втрати особового складу і все більше покладаються на погано навчену та недостатньо оснащену піхоту для досягнення успіхів. Росіяни також перейшли до тактики інфільтрації для досягнення успіхів по всьому фронту, але останнім часом зазнають труднощів із закріпленням на нових позиціях, що частково дозволило Україні провести контрнаступ на півдні України в лютому 2026 року.