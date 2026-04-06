Окупанти

Реклама

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 940 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 304 490 осіб.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.04.26 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 304 490 (+940)

танків — 11 841

бойових броньованих машин — 24 360

артилерійських систем — 39 497

РСЗВ — 1 719

засобів ППО — 1 338

літаків — 435

гелікоптерів — 350

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 221 396 (+1 953)

крилатих ракет — 4 517

кораблів/катерів — 33

підводних човнів — 2

автомобільної техніки та автоцистерн — 87 614 (+259)

спеціальної техніки — 4 112

Раніше головком Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 480 кв. км території у двох областях України.

Реклама

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують нести втрати особового складу і все більше покладаються на погано навчену та недостатньо оснащену піхоту для досягнення успіхів. Росіяни також перейшли до тактики інфільтрації для досягнення успіхів по всьому фронту, але останнім часом зазнають труднощів із закріпленням на нових позиціях, що частково дозволило Україні провести контрнаступ на півдні України в лютому 2026 року.