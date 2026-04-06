Які втрати росіян на фронті 6 квітня — Генштаб розкрив дані

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 304 490 особового складу та значну кількість військової техніки.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 940 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 304 490 осіб.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 304 490 (+940)

  • танків — 11 841

  • бойових броньованих машин — 24 360

  • артилерійських систем — 39 497

  • РСЗВ — 1 719

  • засобів ППО — 1 338

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 350

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 221 396 (+1 953)

  • крилатих ракет — 4 517

  • кораблів/катерів — 33

  • підводних човнів — 2

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 87 614 (+259)

  • спеціальної техніки — 4 112

Раніше головком Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 480 кв. км території у двох областях України.

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують нести втрати особового складу і все більше покладаються на погано навчену та недостатньо оснащену піхоту для досягнення успіхів. Росіяни також перейшли до тактики інфільтрації для досягнення успіхів по всьому фронту, але останнім часом зазнають труднощів із закріпленням на нових позиціях, що частково дозволило Україні провести контрнаступ на півдні України в лютому 2026 року.

