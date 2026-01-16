Які зміни в мобілізації чекати 2026 року: адвокат розповів, чи буде припинена «бусифікація»

Мобілізація 2026

Під керівництвом вищого військового керівництва готується масштабне реформування роботи ТЦК, яке має на меті припинити так завану «бусифікацію» та перевести процес призову у правове та цифрове русло. Основний акцент реформи зміщується з прямого фізичного контакту з представниками ТЦК у бік тотального цифрового контролю та адміністративного тиску, зазначає адвокат Сімутін

Нова конфігурація: поліція та громади замість ТЦК

Згідно з аналізом адвоката Романа Сімутіна, територіальні центри комплектування поступово трансформуються в органи суто адміністративного нагляду та ведення реєстрів. Основні ж функції зміщуються на інші структури.

Функцію «силового супроводу» мобілізації дедалі активніше перебирає на себе Національна поліція. Саме поліцейські стають відповідальними за здійснення приводів, затримань та поквартирних обходів осіб, які перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку.

Водночас на рівні закону посилюється роль місцевих органів влади: громади отримуватимуть готові мобілізаційні списки та будуть змушені забезпечувати прибуття призовників, що робить мобілізацію питанням відповідальності місцевого самоврядування.

Тотальна цифровізація через Резерв плюс

Застосунок «Резерв плюс» стає головним інструментом контролю, фактично перетворюючись на електронний термінал для всіх мобілізаційних питань. Вже зараз або у найближчій перспективі онлайн будуть доступні:

Оформлення відстрочок та бронювання;

Оплата штрафів за порушення обліку;

Проходження ВЛК в електронному форматі;

Сповіщення про повістки та мобілізаційні розпорядження.

Електронний військовий квиток стане єдиною обов’язковою формою, що витіснить паперові документи. Це дозволить державі мінімізувати людський фактор та корупційні ризики в ТЦК, оскільки доступ до реєстру «Оберіг» буде суворо контрольованим.

Обмеження прав та адміністративний тиск

Для порушників правил обліку планують створити умови, за яких життя стане максимально складним. Основні обмеження впроваджуватимуться через постанови Кабміну:

Працевлаштування. Оскільки підприємства ведуть облік через електронні кабінети, статус «у розшуку» або наявність мобілізаційного розпорядження в базі Оберіг унеможливить офіційне прийняття на роботу.

Адміністративні послуги. Отримання паспорта або вклеювання фотографії вимагатиме перевірки даних у Резерв плюс. Якщо людина перебуває в розшуку, послугу не нададуть, а на місце можуть викликати представників ТЦК.

Документи. Відсутність актуального військового документа унеможливить отримання послуг у сервісних центрах МВС, ЦНАПах та на Укрпошті. Оскільки без паспорта неможливо відкрити рахунок у банку, це створить додаткові фінансові труднощі.

Питання відстрочок для студентів 25+

Питання студентських відстрочок стало найбільш резонансним. Роман Сімутін у відео зазначав, що влада планує «дотиснути» скасування відстрочки для тих, хто розпочав навчання після 25 років.

Станом на 15 січня 2026 року Верховна Рада під час засідання не підтримала відповідну правку. Наразі відстрочка для студентів 25+ залишається чинною, проте адвокат застерігає: влада довго «мусолила» це питання, і спроби змінити правила через постанови Кабміну або нові законопроєкти можуть тривати.

Розшук за камерами: реальність чи фейк

Інформацію про те, що ТЦК зникнуть з блокпостів, а камери автоматично зчитуватимуть номери авто порушників, адвокат вважає наразі технічно неможливою для реалізації в масштабах усієї країни. Хоча в окремих містах, наприклад у Чернігові, вже працюють сотні камер для ідентифікації облич та авто, повсюдне впровадження такої системи найближчим часом малоймовірне.