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- Війна
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Якого озброєння зараз найбільше не вистачає ЗСУ: Жорін пояснив
Саме ці технології — дрони та РЕБ — зараз є одними з головних засобів завдавання ураження та захисту.
Збройним силам України найбільше зараз не вистачає сучасних спеціалізованих засобів — дронів і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Про це в інтерв’ю «Фокус» заявив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, відповідаючи на запитання, якого озброєння зараз найбільше потребує українська армія.
Жорін наголосив, що саме ці технології (дрони та РЕБ — ред.) зараз є одними з головних засобів завдавання ураження та захисту.
«Інші види техніки, наприклад артилерія, поступово втрачають свою ключову роль, оскільки дрони все більше витісняють традиційні засоби ведення бою», — пояснив він.
Раніше Жорін пояснив, чи піде російська армія на Київ та Харків.