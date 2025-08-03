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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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439
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1 хв

Якого озброєння зараз найбільше не вистачає ЗСУ: Жорін пояснив

Саме ці технології — дрони та РЕБ — зараз є одними з головних засобів завдавання ураження та захисту.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дрони "Тайфун" на озброєнні ЗСУ

Дрони «Тайфун» на озброєнні ЗСУ / © Окремий загін БССП "Тайфун"

Збройним силам України найбільше зараз не вистачає сучасних спеціалізованих засобів — дронів і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це в інтерв’ю «Фокус» заявив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, відповідаючи на запитання, якого озброєння зараз найбільше потребує українська армія.

Жорін наголосив, що саме ці технології (дрони та РЕБ — ред.) зараз є одними з головних засобів завдавання ураження та захисту.

«Інші види техніки, наприклад артилерія, поступово втрачають свою ключову роль, оскільки дрони все більше витісняють традиційні засоби ведення бою», — пояснив він.

Раніше Жорін пояснив, чи піде російська армія на Київ та Харків.

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