“Якщо буде Третя світова, краще жити в Україні”: експерт пояснив, чому

Валерій Пекар

Українське суспільство за роки повномасштабної війни з Росією навчилося жити й працювати в умовах постійної загрози та невизначеності. Саме цей досвід, за словами експерта, робить Україну підготовленою до масштабних криз.

Про це в інтерв’ю Юлії Бориско розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар.

За його словами, в українському суспільстві вже сформувалося розуміння, як діяти в умовах хаосу. Навіть під час війни повсякденне життя в країні не зупиняється, а ключові системи продовжують працювати:

«Є таке прислів’я сучасне, якщо буде третя світова, краще жити в Україні, бо тут люди точно знають, що робити. Принаймні точно знають, що робити».

Пекар звертає увагу на те, що реальність в українських містах кардинально відрізняється від уявлень про повний колапс.

«Який хаос, слухайте, ну давайте вийдемо в місто. Автомобілі їздять, метро ходить, люди працюють, кафе відкриті, банкомати гроші видають, курс гривні не змінюється 56 разів на день», — каже експерт.

Також експерт іронічно описує те, як українці адаптувалися до воєнних умов у повсякденному житті:

«Мені дуже подобається жарт, що у всіх українців зараз гнучкий робочий графік. Зранку прокинувся, якщо живий, йдеш на роботу, не живий — не йдеш».