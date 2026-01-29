ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
890
Час на прочитання
1 хв

“Якщо буде Третя світова, краще жити в Україні”: експерт пояснив, чому

Навіть під час війни повсякденне життя в Україні не зупиняється.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Валерій Пекар

Валерій Пекар

Українське суспільство за роки повномасштабної війни з Росією навчилося жити й працювати в умовах постійної загрози та невизначеності. Саме цей досвід, за словами експерта, робить Україну підготовленою до масштабних криз.

Про це в інтерв’ю Юлії Бориско розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар.

За його словами, в українському суспільстві вже сформувалося розуміння, як діяти в умовах хаосу. Навіть під час війни повсякденне життя в країні не зупиняється, а ключові системи продовжують працювати:

«Є таке прислів’я сучасне, якщо буде третя світова, краще жити в Україні, бо тут люди точно знають, що робити. Принаймні точно знають, що робити».

Пекар звертає увагу на те, що реальність в українських містах кардинально відрізняється від уявлень про повний колапс.

«Який хаос, слухайте, ну давайте вийдемо в місто. Автомобілі їздять, метро ходить, люди працюють, кафе відкриті, банкомати гроші видають, курс гривні не змінюється 56 разів на день», — каже експерт.

Також експерт іронічно описує те, як українці адаптувалися до воєнних умов у повсякденному житті:

«Мені дуже подобається жарт, що у всіх українців зараз гнучкий робочий графік. Зранку прокинувся, якщо живий, йдеш на роботу, не живий — не йдеш».

Дата публікації
Кількість переглядів
890
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie