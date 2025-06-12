Винищувачі НАТО / © Associated Press

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Якщо літаки НАТО почнуть збивати російські ракети та безпілотники над територією України, це не означатиме вступ Альянсу у війну проти Росії, тому такий крок є законним і виправданим.

Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

«Чого можна добитися зараз на тлі от цих жахливих російських атак проти мирного населення? Ну, що найменше — жорстко поставити питання про те, щоб наші західні партнери, якщо ми їм допомагаємо готуватися до можливої війни, захистили наше небо», — наголосив Огризко.

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За його словами, такий захист можливий як з військової, так і з політичної точки зору.

«Теза про те, що якщо натівські літаки будуть збивати російські ракети, це означає війну НАТО з Росією, є абсурдною. Ніхто і нікого контактно не вбиватиме. Якщо йдеться про ракету чи про безпілотник, там немає російського пілота», — пояснив він.

Огризко підкреслив, що мова йде не про напад, а про оборону — і про захист партнера, який сам вже понад два роки боронить європейську безпеку.

«Це захист свого партнера і захист свого союзника, який в свою чергу своєю кров’ю захищає вас», — додав дипломат.

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Він вважає, що Україна повинна наполегливо вимагати цієї допомоги від союзників.

«Саме так, мені здається, треба ставити зараз питання і розуміти, що по-іншому ми не переконаємо. Ми повинні ставити питання руба, вигризати свої права. Інакше нас будуть використовувати», — заявив Огризко.

Він закликав українських посадовців активно діяти: «Щоб всього не сталося, треба їхати, треба переконувати, треба добиватися свого».

Раніше повідомлялося, що у проєкті підсумкової декларації саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, відсутня згадка про перспективу вступу України до військового альянсу.

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Ми раніше інформували, що у Німеччині заявили, що мають докази підготовки Росії до війни з НАТО.