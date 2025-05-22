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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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705
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2 хв

Якщо Путін вирішить застосувати "ядерку": в Defense Express пояснили, як це відбуватиметься

Вірогідність того, що РФ вирішить використати ядерну зброю, є. І для цього вона обере, ймовірно, «Іскандери».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Якщо Путін вирішить застосувати "ядерку": в Defense Express пояснили, як це відбуватиметься

Ядерна зброя Путіна

Росія, а саме її очільник Володимир Путін, який неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю, ймовірно, використає для цього балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», які можуть нести ядерний заряд.

Про це розповів каналу Times of Ukraine головний редактор Defense Express Олег Катков.

«Якщо ми згадаємо відео з атакою по Дніпру „Орешніка“ (ракета «Орешнік» — ред.), то там були… самі бойові частини. В цьому разі імітатор ядерних бойових частин або саме групи з хибними цілями. Це була і репетиція ядерного удару, демонстрація того, що РФ може його завдати по місту-мільйоннику. Демонстрація для Брюсселя, Мадрида, Берліна, Парижа, Лондона», — сказав Катков.

Вірогідність того, що РФ вирішить використати ядерну зброю, є. І для цього країна-агресорка використає, найімовірніше, «Іскандери».

«„Іскандери“ — це балістична ракета оперативно-тактичного ракетного комплексу, яка може нести ядерний заряд», — додав Катков.

Щодо ядерної ракети «Ярс», то на думку експерта, ця міжконтинентальна балістична ракета призначена для атаки по Сполучених Штатах.

«І це їхня проблема, скажімо так», — додав експерт.

Раніше йшлося про те, що головна ядерна ракета РФ «Ярс» має 500 м відхилення. Якщо її все ж буде застосовано навіть з неядерним зарядом, вона може завдати масових руйнувань, проте це не змінить перебіг війни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 22 травня. Нічна АТАКА! ПІДКРИ КАДИРІВЦІВ! Бої людиноподібних роботів!

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