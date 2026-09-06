Якщо війна триватиме взимку: Зеленський розповів, що буде з підтримкою України

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі продовження війни взимку Київ розраховує на додатковий пакет підтримки від Сполучених Штатів.

Про це він сказав під час пресконференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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Зеленський зазначив, що Україна сподівається домовитися про надійну підтримку як зі Сполученими Штатами, так і з європейськими партнерами. За його словами, українська команда позитивно оцінює подальші можливості співпраці.

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«Якщо війна буде продовжуватися взимку, ми розраховуємо на пакет зимової підтримки від США», — заявив Зеленський.

Окремо президент наголосив на необхідності подальшої підтримки України у сфері протиповітряної оборони та енергетики.

«Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку — і щодо ППО, і щодо енергетичної підтримки», — сказав Зеленський.

Раніше російський диктатор Володимир Путін виступив із новими погрозами та підтвердив наказ завдавати ударів по українській енергетиці. Очільник кремлівського режиму відверто заявив про нові злочини проти цивільної інфраструктури України.

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Нагадаємо, у Києві міська влада вже формує списки маломобільних мешканців на випадок тривалої відсутності опалення через російські обстріли. Як запевняють посадовці, це допоможе міським службам оперативно надати допомогу та альтернативне житло людям у разі виникнення критичної ситуації.

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