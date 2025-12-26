Якщо впаде Гуляйполе: експерт розповів, чи є ризики для Запоріжжя

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Оперативна обстановка на запорізькому напрямку демонструє тривожну динаміку. Російські окупаційні війська поступово нарощують інтенсивність бойових дій, зміщуючи акценти на ті ділянки, які раніше вважалися відносно стабільними.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі «24 Каналу».

Експерт наголошує, що події останніх днів свідчать про зміну пріоритетів російського командування. Противник посилив тиск одночасно на кількох ділянках, намагаючись розхитати українську оборону. Головна ознака підготовки до активних дій — масовані артилерійські удари, які дозволяють ворогу «випалювати» територію перед наступом.

Реклама

«Те, що зараз місто активно обстрілюється, — це факт. Дальність дозволяє бити і ствольною, і реактивною артилерією», — пояснив Попович, коментуючи ситуацію навколо прифронтових населених пунктів.

За його словами, ворог вже діє в межах досяжності важких систем, що створює значні ризики для цивільної та військової інфраструктури.

Чим загрожує втрата Гуляйполя

Гуляйполе залишається одним із ключових форпостів, який стримує просування окупантів вглиб області. Попович попереджає: якщо Сили оборони будуть змушені відступити з цього міста, безпекова ситуація для всього регіону різко погіршиться.

«Якщо Гуляйполе впаде, далі ворог буде просуватися з іншого напрямку, і ситуація на Запоріжжі суттєво ускладниться», — підкреслив аналітик.

Реклама

Втрата контролю над цим населеним пунктом може відкрити росіянам шлях для подальшого наступу.

На думку експерта, найбільш імовірним сценарієм у разі прориву оборони стане спроба ворога тиснути в бік Оріхова. Це стратегічно важливе місто, захоплення якого дозволить окупантам скоротити дистанцію до Запоріжжя.

Саме цей вектор наступу нині виглядає для ворога перспективним, незважаючи на те, що російська армія зазнає значних втрат і втягнута у важкі бої на інших напрямках. Просування тут може дозволити противнику взяти під щільніший вогневий контроль саме Запоріжжя, що перетворить життя в обласному центрі на ще більше випробування.

Нагадаємо, на південному напрямку російські війська посилили штурмові дії, зосередивши основні атаки на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках.

Реклама

За даними Сил оборони півдня, противник намагається прорватися вздовж логістичного маршруту Покровське — Гуляйполе, щоб ускладнити постачання ЗСУ, і продовжує бої безпосередньо в межах міста. РФ також завдає авіаударів, активно застосовує дрони та готує штурмові підрозділи до бойових дій у зимових умовах.