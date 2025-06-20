Святослав «Калина» Паламар

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У громадян України немає опції «не воювати», бо якщо не втримають оборону східні міста, російські окупанти просунуться до західних кордонів України, де зараз війна майже не відчувається.

Про це сказав заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Святослав «Калина» Паламар в інтервʼю журналісту Дмитру Гордону.

«У нас немає іншої опції — не воювати. Це повинні усвідомити всі. Мабуть зараз люди в Харкові розуміють це більше, ніж люди на Закарпатті. І люди на Закарпатті повинні зрозуміти… Я без жодної прив’язки до регіону, але я розумію, що там спокійніше, і я розумію, що люди там не так відчувають війну, як на прифронтовій території. І дуже важливо зрозуміти, що якщо впаде Харків чи Запоріжжя, Дніпро — Київ, Львів, Ужгород, вони будуть там. І не воювати у нас немає вибору», — наголосив він.

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Святослав «Калина» Паламар підкреслив, що усі повинні захищати Україну, тому що росіяни якщо прийдуть, то все заберуть.

«Ми повинні захищати країну, тому що якщо росіяни прийдуть туди, то заберуть все. І ви будете ніким. Все просто. „Рускіє“ хочуть захопити якусь певну територію — „рускіє“ хочуть знищити всю Україну, державність», — резюмував він.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною і РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів «Азовсталі» — на 55 окупантів.

Спочатку зазначалося, що командири «Азовсталі» мають перебувати в Туреччині до завершення війни. Проте 8 липня 2023 року президент Зеленський повідомив, що після візиту до Туреччини повертається додому разом з командирами захисників «Азовсталі».

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