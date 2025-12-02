Яку небезпеку становлять нові "Шахеди" з ракетою та, як від них захиститись - експерт

БпЛа / © iStock

На збитому ворожому «Шахеді» українські військові вперше виявили ракету класу «повітря — повітря» Р-60, призначену для ураження гелікоптерів та літаків. Росія почала змінювати підхід до застосування дронів, фактично перетворюючи їх на елементи складної безпілотної системи.

Про це розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

За його словами, війна починалась із використання класичної авіації та пілотованих платформ, але зараз сторони переходять до безпілотних рішень, які потребують окремого захисту.

Як працює mesh-мережа «Шахедів»

За даними експерта, противник вже створив на «Шахедах» mesh-мережу, що дозволяє дронам обмінюватися інформацією та прикривати один одного. Це створює модель «ведучого» та «веденого», коли окремі апарати захищають групу ударних дронів, ускладнюючи роботу української авіації.

Поява ракети Р-60 на безпілотнику, за словами фахівця, була лише питанням часу.

На що здатна ракета Р-60 на дроні

Радіус дії Р-60 становить 5–6 км, а її компактний розмір дозволяє встановлювати її на дрони типу «Шахед». Росія може використовувати такі ракети для прикриття роїв дронів, не оснащуючи ними кожен апарат — достатньо частини, щоб створити загрозу українським гелікоптерам і літакам.

Це змушуватиме українських пілотів працювати обережніше, адже атака може бути непомітною до останнього моменту.

На відео збиття «Шахеда» видно пілон АПУ-60 із ракетою, але конструкція встановлена неправильно — ракета фізично не може зійти з пускової.

АПУ-60 працює за принципом вільного падіння, а під ракетою в цьому випадку розташований корпус самого дрона. Тож ракета не може зійти вниз, а також не має механізму катапульту для пуску вперед. Щодо двигуна, якби його активували, то він просто випалив би корпус «Шахеда».

Через це експерт називає таку конфігурацію «сирим експериментом».

Попри технічні проблеми, Храпчинський застерігає: РФ може швидко доопрацювати конструкцію. І вже за кілька місяців «Шахед» із ракетою Р-60 може стати реальною та небезпечною зброєю проти української авіації.

Нагадаємо, 1 грудня, росіяни вперше застосували ракету класу повітря-повітря Р-60 на дроні. Її виявили на уламках «Шахеда». Про це розповів експерт із систем РЕБ та військового зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.