Яку тактику армія РФ застосовує на Харківському напрямку: пояснення військового

Харківщина / © ТСН.ua

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Росіяни переважно застосовують необдумані «м’ясні» штурми на Харківському напрямку. Найімовірніше, просування вони не матимуть.

Про це повідомляє командир роти оперативного призначення 13 бригади НГУ «Хартія» в ефірі «КИЇВ24».

Як зазначає «Міф», на лінії зіткнення, де стоїть рота і є оборонна смуга, противник штурмові та наступальні дії не проводив.

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«Але якщо є якісь помічені переміщення ворога, наші оператори дронів дуже ефективно і вправно їх знищують», — зазначає він.

За його словами, переміщення тяжкої техніки не помічені. Коли настане холодна пора, додає “Міф”, ворог і далі пересуватиметься малими групами по 2-4 людини.

«Це також буде неефективно, бо вони використовують такі „м’ясні“ переміщення, необдумані. Думаю, вони так і залишаться на місці», — завершив військовий.

Нагадаємо, зранку 4 серпня російська пропаганда повідомила, буцімто армія РФ захопила КПП «Гоптівка» на Харківщині. Ця інформація неправдива.

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За даними влади, окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту. У результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.

Наразі КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України.