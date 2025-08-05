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- Війна
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Яку тактику армія РФ застосовує на Харківському напрямку: пояснення військового
У разі фіксації переміщення бійців армії РФ, українські оператори дронів швидко їх знищують.
Росіяни переважно застосовують необдумані «м’ясні» штурми на Харківському напрямку. Найімовірніше, просування вони не матимуть.
Про це повідомляє командир роти оперативного призначення 13 бригади НГУ «Хартія» в ефірі «КИЇВ24».
Як зазначає «Міф», на лінії зіткнення, де стоїть рота і є оборонна смуга, противник штурмові та наступальні дії не проводив.
«Але якщо є якісь помічені переміщення ворога, наші оператори дронів дуже ефективно і вправно їх знищують», — зазначає він.
За його словами, переміщення тяжкої техніки не помічені. Коли настане холодна пора, додає “Міф”, ворог і далі пересуватиметься малими групами по 2-4 людини.
«Це також буде неефективно, бо вони використовують такі „м’ясні“ переміщення, необдумані. Думаю, вони так і залишаться на місці», — завершив військовий.
Нагадаємо, зранку 4 серпня російська пропаганда повідомила, буцімто армія РФ захопила КПП «Гоптівка» на Харківщині. Ця інформація неправдива.
За даними влади, окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту. У результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.
Наразі КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України.