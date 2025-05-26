РФ хоче створити буферну зону на кордоні з Україною / © Associated Press

Реклама

За втілення амбіцій Кремля росіянам доведеться витратити 91 рік війни та покласти третину населення Росії. А загальні втрати цієї кампанії можуть сягнути близько 50 мільйонів осіб.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що за нинішніх темпів наступу і за нинішніх темпів втрат особового складу російським окупантам знадобиться приблизно сторіччя, щоб захопити запропоновану Дмитром Медведєвим «буферну зону».

Реклама

Водночас загальні втрати цієї кампанії можуть сягнути близько 50 мільйонів осіб.

В ISW зазначили, що в період від 1 січня до 24 травня 2025 року росіяни просувалися в середньому на приблизно 14,3 км2 на добу територією України. За таких темпів їм знадобиться близько 3,9 року, щоб захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і приблизно 91 рік — щоб захопити запропоновану Медведєвим «буферну зону», яка охоплює 587 459 км2 української території.

Нагадаємо:

22 травня Путін заявив, що російські війська нібито почали реалізацію плану зі створення так званої буферної зони вздовж кордону з Україною.

«Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України», — стверджує російський диктатор.

Реклама

З його слів, збройні сили РФ вже нібито «почали виконувати це завдання». Пізніше Путін також повідомив, що мав на увазі Курську, Брянську та Бєлгородську області, які межують із Харківською, Сумською та Чернігівською областями України.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяви Путіна про нібито реалізацію плану зі створення «буферної зони» вздовж кордону з Україною. Сибіга закликав світ тиснути на Путіна.

«Я нагадую світові, що заяви Путіна про „буферну зону“ пролунають на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування миру», — написав Сибіга у соцмережі Х.

Зазначимо, що під час виступу у своєму виборчому штабі 17 березня 2024 року Путін говорив про плани створити на територіях України «санітарну зону».

Реклама

Як відомо, Україна та її західні партнери неодноразово вимагали від Росії погодитися на безумовне припинення вогню на фронті щонайменше на 30 діб для проведення у цей час мирних переговорів між Києвом і Москвою. Росія ці заклики відкидає. Не приймає РФ і допомогу Ватикану у мирних переговорах.