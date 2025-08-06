Якими мають бути втрати РФ, щоб вона не змогла активно вести війну: відповідь експерта

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

Сьогодні у Росії здатність поповнювати сили більша, ніж втрати. Противник не в найгіршому положенні.

Про це розповів директор безпекових програм центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук в ефірі «КИЇВ24».

На жаль, сьогодні Росія має достатньо ресурсів для ведення війни проти України. Зокрема, це стосується живої сили.

Реклама

«Для того, щоб російська воєнна машина втратила свій потенціал для ведення подальшої війни, щоденні втрати противника мають сягати від 1300 до 1600 особового складу», — каже Лакійчук.

Саме тому, визнає експерт, російські війська перебувають не в найгіршому положенні.

«Росіяни тут, на жаль, у виграшному положенні зараз в цьому плані. У них не все добре, але й не так погано, як мало би бути», — вважає Лакійчук.

Нагадаємо, втрати російської армії у війні проти України від початку 2025 року сягнули вже понад 267 400 військових.

Реклама

Головком ЗМУ Сирський наголосив: кожен знищений окупант наближає справедливий мир для України. Він також висловив подяку українським захисникам і захисницям за мужність, стійкість та віру в перемогу.