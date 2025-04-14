Який подарунок Путін хоче на 9 травня: військовий розповів деталі

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Для російського диктатора Володимира Путіна дуже важливо, щоб до параду перемоги 9 травня звільнити від української армії Курську область, де зараз точаться жорстокі бої.

Таку думку висловив політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов етері Фабрики новин.

«Їм кров з носа, за будь-яку ціну, не зважаючи на будь-які втрати потрібно вибити нас з Курської області. Не домовитись, не обміняти, а саме вибити силою, не рахуючись з втратами», — наголосив він.

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За словами військового, на сьогодні, щоб досягти цієї цілі ворог там сконцентрував свою елітну десантуру, морпіхів, найкращі підрозділи.

«В них 9 травня. У Путіна буде парад перемоги і він буде казати, що СВО за планами, мовляв, ми перемагаємо нацистів — українців, НАТО, англосаксів, а якщо на той час посвариться з Трампом, то і американців. Але для цього їм треба звільнити свою канонічну територію від нас. Що ми можемо з цим зробити? Закопати їх там якомога більше, користуючись тим, що у них завдання, не рахуючи втрат, напирати вперед», — сказав він.

Сазонов наголосив, що на Курщині зараз дуже запеклі бої. При цьому також нагадав, що росіяни обіцяли взяти Покровськ Донецької області, де точаться жорстокі бої біля міста, росіян вибивають, але вони туди кидають нові сили.

«Бо для них це вже питання принципове. Покровськ немає взагалі стратегічного значення. Але вони так до нього рвалися, так обіцяли взяти, що він для них має політичне значення», — зазначив він.

Військовий підкреслив, що для ворога важливе значення має захоплення всієї Донецької області. За його словами, для них важлива головна агломерація — Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ.

«Найкращий для них сценарій з Лиманського напрямку йти на захід і перерізати трасу, яка йде зі Слов’янська на Харків, бо це логістика. Вони це постійно пробують, там постійні бої. Але просунутись можуть максимум на 500 метрів для розширення плацдарму», — резюмував Кирило Сазонов.

Нагадаємо, ЗСУ завдали потужного удару по військових складах на Курщині.