Який середній термін життя окупанта на Куп'янському напрямку: у ЗСУ відповіли

Окупант / © Associated Press

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Cередній термін життя окупанта на Куп'янському напрямку становить три тижні. Це проміжок від того, як його мобілізували, до того, як його утилізували. Так, кожні три тижні відбувається масовий штурм

Про це сказав Віктор Петрович, військовослужбовець 77 бригади ЗСУ.

Він додає, що є різні види окупантів. Зокрема, такі, яких просто кидають як “м'ясо”, аби на них використали боєкомплект, виявили наші вогневі позиції, завдали ураження, а після того пішли вже більш навчені, так звана “спецура”.

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“Тому кожні три тижні у нас свято смерті окупантів. Це доволі складно, штурми не зупиняються. У перервах мі накопиченнями окупанти намагаються промацпти наші позиції, йдуть малими групами кожного дня. Добре, коли їх вдається знищии завдяки здагодженій роботі”, — завершив він.

Раніше йшлося про те, що російські загарбницькі війська можуть обрати Лиманський і Куп’янський напрямки основними для наступу.